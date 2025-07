Morte di Alessio Gaglia, aperta un’inchiesta per omicidio stradale: la visuale forse parzialmente ostruita da un furgone in sosta vietata

Genova. La pm Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale al momento contro ignoti per l’incidente in cui ha perso la vita il 31enne Alessio Gaglia, l’agente della polizia locale morto questa notte dopo essere rimasto gravemente ferito ieri mattina in via Pedullà nel quartiere di Struppa.

L’inchiesta: le testimonianze confermano la dinamica dell’incidente

Le prime informazioni fornite dalla polizia stradale – che sta eseguendo gli accertamenti sulla tragedia – alla procura confermano la dinamica del sinistro. In quel tratto di strada non solo presenti telecamere ma oltre ai rilievi anche alcuni testimoni hanno confermato che l’agente, che si stava recando su un altro sinistro stradale a Bavari, procedeva con sirene accese arrivando all’intersezione a velocità elevata e attraversandola con il rosso. Gaglia ha impattato violentemente contro la parte posteriore sinistra dall’auto guidata da una donna con a bordo due bimbe.

Il vigile è stato sbalzato dalla moto e finito diversi metri in avanti. Ha perso il casco e per questo ha subito un gravissimo trauma cranico, oltre a molteplici altre gravi lesioni . Nel pomeriggio di ieri il disperato tentativo di salvarlo con un delicato intervento chirurgico per tentare di ridurre l’emorragia cerebrale, ma questa notte alle 2.30 il giovane è morto.

L’inchiesta sull’incidente di Struppa dovrà anche accertare se ci possano essere responsabilità esterne ai veicoli coinvolti. Sulla strada, al momento del sinistro, era parcheggiato un furgone in divieto di sosta che potrebbe aver parzialmente oscurato la vista al motocicista, ma sul punto gli accertamenti sono in corso. La pm dovrà decidere nelle prossime ore se disporre l’autopsia o restituire la salma alla famiglia.

Chi era Alessio Gaglia

Gaglia era originario di Serra Riccò e conviveva con la sua compagna. Aveva due grandi passioni, la musica e i motori, soprattutto le moto.

Aveva fatto l’autista in Amt, poi era entrato nella polizia locale il 1 dicembre 2021 e, dal novembre 2023, era stato assegnato all’unità territoriale Valbisagno – distretto 4 – come agente motociclista e svolgeva il suo lavoro con grande passione e professionalità. Oltre ai messaggi di cordoglio delle istituzioni e della politica, sono in tanti in queste ore a Genova a dedicare sui social un saluto a quello che per molti era un collega e anche un amico.