Rubano negli zaini sulla spiaggia di Quinto, cinque minorenni denunciati

Genova. La polizia di Stato di Genova ha denunciato cinque minorenni, tutti di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, ospiti di comunità per minori stranieri non accompagnati, per il reato di furto in concorso.

Gli agenti di due volanti sono intervenuti ieri pomeriggio sulla spiaggia di Quinto chiamati da due cittadini che erano stati derubati di alcuni oggetti.

In particolare i due derubati, mentre stavano facendo il bagno, hanno visto i cinque ragazzini frugare nei loro zaini e portare via un telefono, un paio di auricolari wireless e un portafoglio per poi darsi alla fuga salendo a bordo di un autobus Amt della linea 15.

Gli agenti intervenuti hanno subito intercettato il mezzo pubblico riuscendo così a fermare la fuga degli adolescenti che sono stati trovati in possesso di tutta la refurtiva.

I cinque, denunciati, sono stati affidati alle rispettive comunità di appartenenza e gli oggetti rubati sono stati riconsegnati ai loro proprietari.