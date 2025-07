Voltri, prende il via il 14esimo torneo di beach volley di Mime Sport Friendly

Genova. Prende il via la quattordicesima edizione del torneo di beach volley organizzato dall’associazione MiMe Sport Friendly, che si terrà sulla spiaggia di Voltri, all’inizio della passeggiata Roberto Bruzzone.

Il torneo entra nel vivo a partire da lunedì 30 giugno e animerà le serate della delegazione voltrese fino a sabato 5 luglio, quando musica, intrattenimento e partite inizieranno già dalla mattina. A far da cornice all’evento, come sempre, ci saranno gli stand gastronomici gestiti da oltre 70 volontari dell’associazione.

Quest’anno parteciperanno 88 squadre, per un totale di quasi 500 giocatori. “Avremo anche due serate di musica live, giovedì 3 e venerdì 4 luglio – dichiara Danilo Meardi, presidente di Mime Sport Friendly – oltre alle serate animate dai nostri DJ set sulla spiaggia”.

Spinning Toads, Clan Banlieue e Redline & Band, Sconvoltri suoneranno rispettivamente giovedì e venerdì, mentre sabato 5 luglio a partire dalle 10 del mattino, sarà possibile partecipare gratuitamente a tante attività sportive da provare: Acquagym, FitnessBeach, Pallanuoto in mare, SUP e Wing (vento permettendo), Prova Subacquea e Scuola di Mountain Bike.

Nel corso dei suoi 16 anni di attività, l’associazione nata nel 2009 in ricordo di Michele Meardi, scomparso in un incidente sulla statale del Turchino, ha raccolto e devoluto circa 330 mila euro. Numerose sono state le iniziative e gli enti sostenuti, dalla Croce Rossa al Centro di Salute Mentale, agli ospedali cittadini Evangelico, Villa Scassi, Giannina Gaslini, fino alla donazione di un parco callistenico per la comunità voltrese e del parco giochi per bambini, che verrà inaugurato venerdì 4 luglio, durante il torneo, insieme al presidente del municipio Ponente Matteo Frulio.

Tutte le iniziative sono in linea con la filosofia di Mime, ovvero quella di non devolvere denaro contante ma di donare qualcosa di concreto per il territorio.