Genova. Ancora un arresto per un’aggressione ai danni di personale sanitario a Genova.

Un giovane polacco, probabilmente tossicodipendente, è stato arrestato dalla polizia in base al nuovo articolo che prevede l’arresto obbligatorio in caso di aggressioni al personale socio-sanitario per aver cercato di ferire un milite di una pubblica assistenza che gli si era avvicinato per aiutarlo.

E’ successo ieri sera davanti alla sede dei volontari della Squadra Emergenza, in via Giacometti nel quartiere di San Fruttuoso.

Erano circa le 19.30 quando l’uomo è arrivato barcollante davanti alla sede. Aveva una ferita sanguinante a un braccio e uno dei militi presenti davanti alla struttura si è avvicinato per soccorrerlo e medicarlo.

A quel punto lui, in tutta risposta, ha rotto una bottiglia di vetro che teneva in mano e ha cercato più volte di colpirlo con i cocci di vetro . I militi a quel punto sono riusciti a scappare e a rifugiarsi dentro la sede da dove hanno chiamato il 112. Per fortuna per loro un po’ di spavento ma nessuna conseguenza fisica.

Sul posto le volanti della polizia. L’uomo è stato bloccato poco lontano, mentre fuggiva verso piazza Giusti. E’ stato arrestato, come prevede la nuova legge per tutelare il personale sanitario che comprende anche le aggressioni ai volontari delle pubbliche assistenze – dopo che i poliziotti hanno sentito la pm di turno Francesca Rombolà – e sarà processato per direttissima.