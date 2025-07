Liguria. La tramontana tesa al mattino negli sbocchi vallivi di Genova e Savona mantiene il cielo privo di nubi. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, oggi al mattino cieli ampiamente soleggiati su tutta la regione. Poche variazioni nel pomeriggio, con solo qualche addensamento nuvoloso sulle aree appenniniche ma senza fenomeni. Lungo la costa resisteranno i cieli sereni.

Venti tesi dai quadranti settentrionali in mattinata, specialmente negli sbocchi vallivi savonesi e genovesi.

Al pomeriggio brezze moderate dai quadranti meridionali.

Mare inizialmente ancora mosso, poco mosso dal pomeriggio.

Temperature minime stazionarie sulla costa tra +15 e +20° C, nell’interno tra +6 e +14° C, massime in aumento sulla costa tra +25°C e +30°C, nell’interno tra +23 e +29°C.

Giovedì 10 luglio

Giornata soleggiata su tutta la regione, con formazione di qualche cumulo nel pomeriggio su Alpi Liguri e valli Avetane, ma senza fenomeni di rilievo associati. Venti deboli e variabili. Mare poco mosso. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 11 luglio

Giornata simile alla precedente, con maggiore nuvolosità pomeridiana nell’interno e la cui unica variazione di rilievo riguarda lo sviluppo di precipitazioni a carattere convettivo sulle Alpi Liguri e sulle vette avetane.

Venti moderati a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.