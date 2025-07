Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 4 luglio, al mattino è previsto cielo sereno ovunque a parte forse qualche nube bassa tra Genovese e Savonese. Nel pomeriggio formazione di qualche temporale di calore sulle testate della Val d’Aveto, ma in allontanamento verso il Piacentino. Non si esclude qualche rovescio pomeridiano anche nel gruppo Saccarello-Frontè. Fenomeni in cessazione dopo il tramonto. Sul resto della regione cielo sereno per l’intera giornata.

Situazione simile sabato, con qualche addensamento in più, mentre domenica dovrebbe arrivare un fronte perturbativo che scaricherà sulla Liguria, con piogge e possibili temporali. E un sensibile calo delle temperature

Venti

Tendono a disporsi da sud con intensità fino a moderata sui versanti padani nel pomeriggio.

Mari

Generalmente poco mosso

Temperature

Minime in leggero calo, specialmente in costa. Massime stazionarie o in lieve diminuzione, sia in costa che nell’entroterra

Costa: Min: +22°C/+25°C – Max: +29°C/+32°C

Interno: Min: +13°C/+20°C – Max: +29°C/+33°C