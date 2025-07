Genova. Al mattino cielo ovunque sereno a parte nubi locali di poco conto. Dopo mezzogiorno sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne. Nel pomeriggio temporali anche intensi sulle Alpi Liguri (Gruppo Saccarello-Frontè, Toraggio, Valle delle Meraviglie). Occasionali temporali anche sull’Appennino orientale (alta Fontanabuona, Graveglia, Val d’Aveto e Trebbia). Più sporadici i fenomeni sulle restanti aree interne, perlopiù sottoforma di rovesci isolati; asciutto e perlopiù soleggiato lungo le coste. Generale attenuazione dei fenomeni prima del tramonto e ritorno del cielo sereno ovunque.

Si attenua l’ondata di caldo che ha interessato anche la nostra regione. Temporali nelle aree interne nel pomeriggio di sabato e passaggio frontale organizzato domenica con temporali maggiormente diffusi. Calo termico a seguire e condizioni climatiche più sopportabili.

Venti: Deboli da nord al mattino, in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mosso

Temperature: Minime in lieve aumento lungo le coste, stazionarie altrove. Massime stazionarie in costa, in lieve calo nelle aree interne. Ancora CALDO OPPRIMENTE

Costa: Min: +23°C/+26°C – Max: +30°C/+33°C

Interno: Min: +13°C/+20°C – Max: +27°C/+31°C