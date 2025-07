Liguria. Parziale miglioramento delle condizioni meteo oggi in Liguria, con un possibile veloce passaggio temporalesco in serata nelle aree interne. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Il meteo di oggi, lunedì 7 luglio, in Liguria e a Genova

Dopo le precipitazioni di ieri, dalla prima mattinata al tardo pomeriggio il meteo di oggi a Genova e in Liguria vedrà ampie schiarite sul settore centro occidentale con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio saranno possibili locali piovaschi sulle vette della Val d’Aveto, localmente di moderata o forte intensità. In serata pare plausibile lo sviluppo di una linea temporalesca sul basso Piemonte, la quale potrà andare a interessare marginalmente i settori interni del Genovesato e del Savonese Orientale. Asciutto sui restanti settori della regione.

Attenzione ai venti, in rapido rinforzo da Sud-Est nel corso della nottata sul Mar Ligure e sullo Spezzino e Imperiese costiero. Inizialmente moderati e rafficati dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale. Rotazione a Libeccio nel corso della tarda mattinata su tutti i settori con raffiche di burrasca diffusamente superiori ai 50-60 chilometri orari.

Mari inizialmente mossi o molto mossi sui settori costieri centro-occidentali. Molto mossi o agitati al largo e sulle coste Spezzine. Rapido aumento a partire dalla tarda mattinata su tutti i settori con mari molto agitati o grossi e onda lunga di Libeccio: 4,5 – 5 metri e periodo di 7-9 secondo. Intensa mareggiata di Libeccio sui tratti di costa, specialmente quelli Orientali. Prestare attenzione.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi sia in quelli massimi: sulla costa saranno comprese tra 18 e 30 gradi, nell’interno tra 7 e 27.

Le previsioni per domani, martedì 8 luglio

Nottata con nuvolosità in diradamento sui settori interni e sullo Spezzino. Giornata stabile e soleggiata su tutti i settori con possibili sporadiche velature in transito serale.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali in mattinata sui settori costieri dell’Imperiese e dello Spezzino. Deboli variabili sul settore centrale. Moderati dai quadranti settentrionali in serata , localmente rafficati nelle vallate del Savonese e del Genovesato Occidentale.

Mare molto mosso o agitato in mattinata a Levante, in scaduta nel corso della giornata. Mosso o poco mosso in serata su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie su valori gradevoli. Massime stazionarie o in lieve aumento con valori diffusamente inferiori ai 30 gradi.

Il meteo di mercoledì 9 luglio a Genova e in Liguria

Giornata che trascorrerà sulla falsariga della precedente, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori per l’intero periodo. Qualche nube pomeridiana sulle vette delle Alpi Liguri. Ventilazione a regime di brezza. Mari poco mossi. Temperature stazionarie.