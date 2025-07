Liguria. Il meteo in Liguria oggi vedrà un cedimento dell’anticiclone che invece continua a proteggere le regioni meridionali: nella nostra regione si prospetta una chiusura di settimana variabile e a tratti instabile.

Meteo Liguria di oggi, domenica 20 luglio

Il meteo in Liguria di oggi, secondo il Centro Limet, vede possibili rovesci e temporali all’alba e non si esclude anche la formazione di trombe d’aria. Altrove maggiori condizioni di stabilità con nuvolosità irregolare alternata a schiarite, tuttavia non si esclude la risalita di qualche altro rovescio dal mare in direzione del resto della regione. Dalle ore centrali del giorno, i fenomeni tenderanno a concentrarsi verso le aree interne, specie di Alpi Liguri ed Appennino orientale, attesa della nuvolosità nelle aree costiere sottostanti.

Invece, sul resto della regione, progressivo miglioramento con ampie schiarite. In serata, cessazione delle precipitazioni sui rilievi, nuovo aumento della copertura nuvolosa sul centro-levante e, verso mezzanotte, sarà possibile qualche piovasco associato.

Venti nella prima parte di giornata, deboli o moderati, con possibili rinforzi, da sud-est sul centro-levante, dai quadranti settentrionali a ponente. Dal primo pomeriggio, rotazione da meridione sull’intero territorio regionale, con intensità debole o moderata. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie o in lieve aumento: sulla costa minime tra 20 e 25 gradi, massime tra 26 e 31 gradi; all’interno minime tra 12 e 20 gradi, massime tra 23 e 29 gradi.

Meteo Liguria di domani, lunedì 21 luglio

Lunedì 21 luglio giornata caratterizzata da molta nuvolosità sul centro-levante, saranno possibili piogge associate, specie in prossimità dei rilievi montuosi. Maggiori aperture tra imperiese e savonese.

Venti moderati dai quadranti meridionali, raffiche fino a tesi o forti. Mare generalmente mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Il meteo di martedì 22 luglio

Martedì 22 luglio generale miglioramento: cieli poco o, al più, parzialmente nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Temperature minime stazionarie o in leggero calo, massime in lieve aumento.