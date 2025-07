Liguria. Sabato all’insegna della pioggia per la Liguria, dove tra l’altro è in vigore l’allerta gialla, solo sul Levante, dalle 10 alle 18.

Una goccia fredda entra infatti sul Mar Ligure e determina generali condizioni di instabilità proprio sabato. Domenica migliorerà, ma è atteso un nuovo peggioramento lunedì. Le temperature, forse per la prima volta in questa estate iniziata in modo torrido, inferiori alle medie stagionali.

In mattinata non si esclude la genesi di rovesci o brevi temporali sotto costa sul settore centro-orientale, nubi sparse altrove, senza fenomeni. Nel pomeriggio deciso incremento dell’instabilità con rischio di temporali sparsi, specie sul settore centro-orientale ed il comparto delle Alpi Liguri, con fenomeni sconfinanti dalle aree interne verso la costa. Attenuazione delle precipitazioni quasi ovunque dopo il tramonto.

Le temperature, come detto, scendono. Minime in lieve calo, massime stazionarie.