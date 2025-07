Liguria. Il meteo di oggi lunedì 14 luglio in Liguria vedrà una rimonta dell’anticiclone che permarrà per i primi giorni della settimana. Così dopo il peggioramento vissuto nella giornata di ieri, domenica. Dunque ritorno a condizioni di stabilità sulla nostra regione. Le previsioni del tempo del Centro Meteo Limet oggi e nei prossimi giorni per Genova e la Liguria.

Il meteo di oggi, lunedì 14 luglio in Liguria e a Genova

Il meteo di oggi in Liguria vedrà cieli sereni o poco nuvolosi in nottata su tutti i settori. Dal mattino nuvolosità bassa in aumento sul Centro-Levante, in estensione nelle ore centrali e nel corso del pomeriggio alle coste del Centro-Ponente, senza temporali. Più asciutto nell’Imperiese e nei settori padani con ampie schiarite e clima mite. Qualche rovescio localizzato sarà possibile sulle vette delle Alpi Liguri nel corso del pomeriggio.

Venti generalmente deboli o al più moderati dai quadranti meridionali, localmente rafficati al largo.

Mare mosso o molto mosso su tutti i settori. Locali rinforzi fino ad agitati al largo delle coste Imperiesi tra tardo pomeriggio e serata. Temperature minime in aumento sui settori costieri e in diminuzione in quota, massime stazionarie o in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 18 e 28 gradi, nell’interno tra 7 e 26.

Il meteo di domani, martedì 15 luglio

Il meteo in Liguria martedì sarà caratterizzato da una giornata stabile e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata su quasi tutta la regione. Locali fenomeni di instabilità pomeridiana saranno possibili sulle vette Avetane e sulle Alpi Liguri, in esaurimento serale. Transito di nuvolosità alta stratificata in serata sul settore Centro-occidentale.

Il meteo di mercoledì 16 luglio

Giornata stabile e soleggiata per il meteo della Liguria anche mercoledì sulla costa, con clima mite e asciutto. Instabilità pomeridiana, invece, in sviluppo nell’entroterra di Levante e sul comparto delle alpi Liguri con rovesci anche a sfondo temporalesco. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi. Temperature stazionarie o in lieve aumento.