Liguria. Il meteo in Liguria oggi sarà all’insegna dell’instabilità. L’anticiclone sposta i suoi massimi a Sud lasciando, spazio sul Nord Italia, a impulsi di perturbazione. Secondo il centro meteo Limet, dopo la giornata di oggi – in cui è in vigore l’allerta gialla dalle 6 alle 15 – ci attende una settimana variabile con passaggi anche temporaleschi, alternati a pause soleggiate e temperature miti.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 21 luglio

Il meteo di oggi in Liguria vedrà nubi con piogge intermittenti anche a carattere di rovescio, localizzate principalmente nelle aree interne e sulle dorsali dei versanti marittimi. Schiarite via a via più ampie spostandosi verso Ponente fino a cieli poco o al più parzialmente nuvolosi sul Savonese Occidentale e Imperiese.

Pomeriggio e sera sulla falsariga della mattinata: cieli molto nuvolosi sui settori interni centro-orientali con possibili piogge deboli intermittenti, schiarite in costa (escluso il settore centrale, dove saranno possibili deboli piogge e nuvolosità più serrata, più ampie nel corso della serata e cieli poco nuvolosi sull’estremo Ponente e sui versanti padani Occidentali.

Venti generalmente moderati da Sud-Ovest a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante. Rinforzi tra tardo pomeriggio e serata al largo delle coste Ponentine con raffiche localmente superiori ai 60 chilometri orari. Mare da mosso a molto mosso in mattinata con onda lunga da Sud-Ovest a Levante. Molto mosso o localmente agitato tra tardo pomeriggio e sera; L’aumento sarà parzialmente legato al rinforzo della ventilazione, progressivamente da Ponente a Levante. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve diminuzione nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 18 e 30 gradi, nell’interno tra 11 e 29.

Il meteo per domani, martedì 22 luglio

Il meteo di domani in Liguria vedrà una giornata soleggiata e ventilata con nuvolosità scarsa o pressoché assente. Possibile transito serale di velature sull’estremo Ponente. Qualche brandello di nuvolosità bassa sullo spezzino nella seconda parte di giornata. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari in scaduta mattutina fino a mossi o localmente molto mossi sulle coste Spezzine. Generalmente mossi sulle coste del Medio-Ponente per l’intero periodo. Nuovo aumento al largo e sui settori orientali del Mar Ligure a partire dal tardo pomeriggio con mari localmente agitati entro sera. Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Il meteo di mercoledì 23 luglio a Genova e in Liguria

Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Liguria. Aumento della nuvolosità a partire dalle ore pomeridiane, senza fenomeni associati. Ventilazione prevalentemente deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi a Ponente e mossi sul Centro-Levante. Temperature minime stazionarie, massime in lieve e ulteriore aumento, specialmente nei versanti padani.