Liguria. Il meteo in Liguria in questi giorni sarà stabile e prettamente estivo a causa della protezione dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale: sono le previsioni del tempo per Genova e la Liguria oggi e nei prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Il meteo di oggi in Liguria

Dopo la giornata parzialmente nuvolosa di ieri, oggi meteo in Liguria con cieli sereni o velati al mattino, tuttavia, qualche addensamento sul Golfo potrebbe interessare localmente alcuni tratti costieri, specie dello spezzino intorno all’alba. Dalle ore centrali del giorno, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, saranno possibili rovesci associati sulle Alpi Liguri. Sul resto della regione, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, qualche nube in più tra imperiese e savonese per sconfinamenti dell’instabilità dalle zone interne.

Venti deboli o moderati, in prevalenza da sud. Mare mosso nella prima parte di giornata a levante, poco mosso altrove. Poi poco mosso, localmente mosso in serata a ponente.

Temperature in lieve aumento, specie le massime nelle zone interne: saranno comprese sulla costa tra 18 e 29 gradi, nell’interno tra 12 e 31.

Il meteo di domani, mercoledì 16 luglio in Liguria

Il meteo in Liguria nella prima parte della giornata sarà caratterizzato dal transito di nubi medio-alte. Dalle ore centrali, note instabili sui rilievi delle zone interne, sereno o poco nuvoloso altrove. Infine, in serata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti fino al tardo pomeriggio/sera, a regime di brezza; a seguire, brusca rotazione dai quadranti settentrionali. Mare mosso a levante, tra poco mosso e mosso altrove. Temperature minime stabili, massime in lieve aumento.

Il meteo di giovedì 17 luglio

Quella di oggi sarà una giornata stabile e soleggiata sulla costa con clima mite e asciutto ovunque in Liguria. Instabilità pomeridiana in sviluppo sui rilievi delle zone interne. Temperature in aumento