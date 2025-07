Genova. Ultimo giorno di luglio caratterizzato da instabilità pomeridiana spiccata nelle aree dell’entroterra e tempo più stabile e asciutto nei settori costieri, possibile veloce impulso instabile nel weekend. Ecco le previsioni meteo per Genova e la Liguria elaborate da Limet. Le previsioni per giovedì 31 luglio

Cielo e fenomeni

Mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi sul Centro-Levante e velati a Ponente. Nuvolosità in dissolvimento sotto costa tra tarda mattinata e ore centrali della giornata. Sviluppo cumuliforme in aumento sui settori interni e sulle dorsali montuose con i primi rovesci che andranno ad interessare la Val d’Aveto-Trebbia e il comparto delle Alpi Liguri e Marittime, oltre che i settori interni del Genovesato Occidentale, seppur marginalmente. In questa fase saranno possibili colpi di tuono e grandinate di piccole dimensioni, specialmente sull’Appennino di Levante. Esaurimento dei fenomeni in serata con cieli sereni o al più velati su tutti i settori.

Venti

Deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in nottata e mattinata e dai quadranti meridionali tra pomeriggio e serata.

Mari

Quasi calmi in mattinata su tutti i settori; poco mossi o localmente mossi al largo delle coste Orientali tra pomeriggio e sera

Temperature

Stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Forte escursione termica nelle conche e nelle vallate del profondo entroterra. Costa: minime tra 17 e 22 gradi, massime tra 28 e 31 gradi. Interno: minime tra 7 e 16 gradi, massime tra 22 e 30 gradi

Le previsioni per venerdì 1° agosto

Cielo e fenomeni

Nuvolosità in aumento nelle ore notturne, fino a risultare localmente compatta in mattinata sui settori costieri del Centro-Levante, con possibilità scarse di precipitazioni. Instabilità pomeridiana sulle alpi Liguri con rovesci e temporali, in locale sconfinamento pomeridiano tra Imperiese Orientale e Savonese Occidentale. Cieli coperti da nuvolosità alta stratificata sull’estremo Ponente.

Venti

Prevalentemente deboli dai quadranti meridionali. Locali rinforzi saranno possibili sul Golfo di Genova nel corso del pomeriggio e nella tarda serata.

Mari

Poco mossi sotto costa a Ponente; Mossi o localmente molto mossi davanti alle coste Spezzine e al largo.

Temperature

In lieve calo nei valori massimi sul Centro-Levante. Valori stazionari nei versanti padani e nell’Imperiese.

Le previsioni per sabato 2 agosto

Il transito di un cavo d’onda determina un rapido peggioramento delle condizioni meteo con rovesci e temporali che andranno ad interessare prima i settori costieri centro-orientali e in un secondo momento le aree interne. Possibili fenomeni anche intensi a carattere di nubifragio. Ventilazione moderata meridionale, in rotazione serale ai quadranti settentrionali. Mari mossi. Temperature minime stazionarie e massime in generale calo (previsione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti)