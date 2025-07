Genova. L’anticiclone sub-tropicale, dopo aver interessato per settimane anche le regioni settentrionali italiane, tende ad indebolirsi e a favorire l’ingresso di aria più fresca in quota di origine atlantica. Pertanto, in questo fine settimana si assisterà ad un incremento dell’instabilità anche sulla Liguria. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, domenica 6 luglio

Avvisi

durante i rovesci temporaleschi più intensi saranno possibili delle grandinate. Dal tardo pomeriggio/sera venti forti o di burrasca da Ovest/Sud-Ovest sul Golfo.

Cielo e fenomeni

Intorno all’alba nuclei temporaleschi davanti alle coste del settore centro-orientale. Nel corso della mattinata, si potrà assistere al coinvolgimento dei tratti costieri di genovesato, Tigullio e Spezzino, asciutto e senza variazioni di rilievo altrove. Dal pomeriggio, l’instabilità tenderà a coinvolgere progressivamente le aree interne, favorendo un graduale miglioramento lungo la fascia costiera del centro-levante. Tuttavia, potrà persistere dell’instabilità tra savonese orientale e genovesato. Da segnare che, per l’intero arco della giornata, in presenza dei fenomeni precipitativi più intensi, saranno possibili delle grandinate.

Venti

Nottetempo e al primo mattino, in prevalenza deboli da nord o di direzione variabile. Nel corso della mattinata, ventilazione in progressivo rinforzo e in rotazione dai quadranti meridionali. Infine, in serata venti moderati, con raffiche fino a tesi o forti, nuovamente da nord.

Mari

In aumento da poco mosso a mosso, fino a molto mosso in serata.

Temperature

minime stazionarie. Massime in lieve calo, diminuzione più marcata nelle aree soggette a precipitazioni. Sulla costa minime tra 22 e 26 gradi, massime tra 27 e 32 gradi. Nell’interno minime tra 12 e 21 gradi, massime tra 25 e 30 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria, lunedì 7 luglio

Avvisi

Venti forti o di burrasca da Ovest/Sud-Ovest sul Golfo. In serata rinforzo della ventilazione anche sulla regione, ma dai quadranti settentrionali. Moto ondoso in aumento fino ad agitato, mareggiate.

Cielo e fenomeni

Prima parte di giornata con tempo stabile e soleggiato; nelle ore pomeridiane incremento della nuvolosità, con locali rovesci associati, sui rilievi delle zone interne, situazione pressoché invariata altrove. Infine, in serata sarà possibile un ulteriore incremento dell’instabilità a partire dall’entroterra.

Venti

Nottetempo e al primo mattino, deboli o, al più, moderati da nord. Dalla mattinata, tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali; prima di una nuova brusca rotazione dai quadranti settentrionali. Sul Golfo, venti forti o di burrasca da Ovest/Sud-Ovest, nelle ore centrali della giornata possibile interessamento anche dell’imperiese.

Mari

Mare tra mosso e molto mosso, in aumento fino ad agitato nella seconda parte di giornata.

Temperature

Minime in lieve calo, massime in leggero aumento (più marcato sull’imperiese).

Previsioni meteo Genova e Liguria, martedì 8 luglio

Avvisi

Tra notte e primo mattino, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali.

Cielo e fenomeni

Nelle primissime ore della notte, rapido passaggio instabile. A seguire, giornata interamente caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Temperature in calo.