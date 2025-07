Genova. L’anticiclone presente sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo non molla la presa, concedendo piccole infiltrazioni più fresche in quota ma in un contesto di stabilità. Saranno comunque possibili fenomeni di instabilità pomeridiana nelle aree interne. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 2 luglio

Avvisi

Valori di temperatura percepita elevati, a causa dei valori alti di umidità relativa uniti a temperature massime diffusamente superiori ai 30 gradi (specialmente in costa)

Cielo e fenomeni

Cieli sereni o al più velati in mattinata sui settori centro-occidentali. A partire dalle ore centrali si svilupperanno i primi fenomeni convettivi sul comparto delle Alpi Liguri e sulle vette della Val d’Aveto, in estensione pomeridiana alle restanti vallate dell’entroterra di Levante con rovesci anche intensi e qualche colpo di tuono. Locali rovesci di breve durata saranno possibili sull’Appennino centro-occidentale nel tardo pomeriggio e in rapido esaurimento serale. Cieli sereni sui settori costieri fino al tardo pomeriggio, quando potranno subentrare delle velature, con maggior copertura sul Savonese e Imperiese.

Venti

Deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali tra la tarda mattinata e la prima serata.

Mari

Calmi o quasi calmi su tutti i settori

Temperature

Minime in leggero calo, specialmente in costa. Massime stazionarie o in lieve diminuzione, sia in costa che nell’entroterra. Sulla costa minime tra 23 e 28 gradi, massime tra 27 e 32 gradi. Nell’interno minime tra 13 e 20 gradi, massime tra 28 e 35 gradi.

Avvisi

Caldo intenso, prestare attenzione.

Cielo e fenomeni

Giornata che trascorrerà sulla falsariga della precedente, con cieli sereni o poco nuvolosi in mattinata e instabilità pomeridiana nelle aree dell’entroterra: Aveto/Trebbia -Liguri/Marittime nel primo pomeriggio, in estensione con rovesci sparsi alle restanti aree dell’entroterra e agli spartiacque Appenninici nel tardo pomeriggio. Velature in transito tra tardo pomeriggio e serata sui versanti Marittimi del Savonese e dell’Imperiese Orientale (seguire i prossimi aggiornamenti)

Venti

deboli a regime di brezza

Mari

Quasi calmi sotto costa e poco mossi al largo.

Temperature

In lieve aumento con notti tropicali e valori massimi diffusamente superiori ai 30/31 gradi in costa e 34/35 gradi nelle aree interne.

Avvisi

Forte disagio fisiologico per caldo.

Cielo e fenomeni

Tempo stabile e soleggiato in costa; Instabilità pomeridiana nei settori interni di Levante e sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime, con possibili sconfinamenti nel Savonese Occidentale tra tardo pomeriggio e prima serata. Venti deboli a regime di brezza con possibili rinforzi da Nord in mattinata a Ponente Mari quasi calmi o poco mossi su tutti i settori. Temperature stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento.