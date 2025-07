Genova. La saccatura che, tra le giornate di venerdì e sabato, ha determinato spiccata instabilità sulla Liguria, si sposta verso levante garantendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, un nuovo rapido impulso instabile è atteso a cavallo tra la tarda serata di domenica e le prime ore di lunedì. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, domenica 27 luglio

Cielo e fenomeni

Al mattino i cieli si presenteranno sereni o, al più, velati su tutta la regione. Dalle ore centrali del giorno, si prevede un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi, specie delle Alpi Liguri, con qualche rovescio o temporale pomeridiano associato. Sul resto della regione, si assisterà ad un progressivo aumento della copertura nuvolosa medio-alta, in estensione da ponente verso levante. Gli addensamenti più compatti sono attesi tra imperiese e savonese, a causa dello sviluppo delle precipitazioni nelle aree interne. In tarda serata, dell’instabilità in discesa dal basso Piemonte potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, in particolar modo Alpi Liguri e Val Bormida.

Venti

Di notte e al mattino, deboli a regime variabile. Dalla tarda mattinata, progressiva rotazione dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata. Infine, in serata tenderanno a disporsi da settentrione a ponente e dai quadranti orientali altrove, possibili rinforzi fino a tesi.

Mari

Generalmente mosso, a tratti poco mosso tra savonese e genovesato.

Temperature

Minime stazionarie, massime in aumento. Costa: minime tra 17 e 22 gradi, massime tra 25 e 29 gradi. Interno: minime tra 9 e 16 gradi, massime tra 23 e 26 gradi

Previsioni meteo Genova e Liguria, lunedì 28 luglio

Cielo e fenomeni

Tra notte e primo mattino, la discesa di rovesci e temporali dal basso Piemonte interesserà il centro-levante. A seguire generale miglioramento, con ampie schiarite associate, ma sarà possibile la formazione di nuovi rovesci temporaleschi sull’imperiese intorno a metà giornata e, nel pomeriggio, sui rilievi (seguire i prossimi aggiornamenti)

Venti

Moderati o tesi dai quadranti settentrionali, rotazioni da quelli meridionali sull’imperiese.

Mari

Generalmente mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante nella prima parte di giornata.

Temperature

Minime su valori stabili. Massime in aumento, specie sul centro-ponente

Previsioni meteo Genova e Liguria, martedì 29 luglio

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata, da segnalare qualche addensamento pomeridiano sui rilievi.

Temperature in lieve aumento (seguire i prossimi aggiornamenti)