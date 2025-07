Genova. Si apre una breve parentesi meteo stabile su Genova e la Liguria. Prima parte della settimana con giornate miti ma con un flusso meridionale via via più invadente e di conseguenza con copertura nuvolosa in aumento, specialmente a partire dalla giornata di giovedì. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni in Liguria.

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per martedì 22 luglio

Avvisi

Mari localmente agitati al largo e sulle coste spezzine a partire dalle ore pomeridiane.

Cielo e fenomeni

Nuvolosità sparsa tra nottata e primissima mattinata sui settori costieri occidentali ma senza fenomeni di rilievo e in progressivo diradamento dopo l’alba. Cieli sereni o al più poco nuvolosi sui restanti settori fino alle ore pomeridiane, con qualche possibile veloce rovescio sulle vette avetane e sul comparto delle Alpi Liguri. Velature in transito da ponente a levante tra tardo pomeriggio e serata.

Venti

Moderati, rafficati di Scirocco sulle coste del Centro-Levante in nottata. Deboli dai quadranti meridionali a partire da metà mattinata fino a fine periodo su tutti i settori. Locali rinforzi di ritorno da Est sulle coste Imperiesi in serata.

Mari

Mossi o molto mossi in mattinata. Generalmente molto mossi su tutti i settori a partire dalle ore tardo-pomeridiane con rinforzi fino ad agitati sulle coste Spezzine e al largo delle coste imperiesi entro sera.

Temperature

Minime stazionarie in costa e in lieve diminuzione nell’entroterra. Massime stazionarie o in lieve aumento, specialmente nei versanti padani centro-occidentali. Costa: minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 25 e 30 gradi. Interno: minime tra 9 e 17 gradi, massime tra 22 e 31 gradi

Le previsioni per mercoledì 23 luglio

Cielo e fenomeni

Giornata inizialmente stabile e soleggiata su tutti i settori. A partire dalle ore centrali nuvolosità crescente e sviluppo di rovesci e temporali sul comparto delle Alpi Liguri, in estensione pomeridiana alle creste appenniniche di ponente e parzialmente ai versanti padani occidentali. Nuvolosità bassa in aumento sui settori costieri a partire dalla serata. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Venti

Deboli o moderati: da Sud-Ovest a Ponente e da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante costiero.

Mari

Mossi o molto mossi in mattinata; in scaduta pomeridiana sul settore centrale con mari poco mossi sotto costa entro sera. Localmente mossi in serata davanti alle coste imperiesi.

Temperature

Stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Le previsioni per giovedì 24 luglio

Cieli molto nuvolosi o coperti sui versanti marittimi centro-orientali per l’intero periodo, con qualche timida schiarita nel tardo pomeriggio. Instabilità pomeridiana sul comparto delle Alpi Liguri e nel profondo entroterra di ponente, ove non si esclude qualche colpo di tuono. Più asciutto sulle coste Imperiesi. Previsione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti