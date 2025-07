Genova. Alta pressione e bel tempo su gran parte d’Italia. La nostra regione sarà solo sfiorata da un flusso instabile durante il week-end che determinerà un aumento della nuvolosità non accompagnato da precipitazioni.

Meteo Genova e Liguria, venerdì 18 luglio

Cielo e fenomeni

Giornata nel complesso soleggiata. Passaggio di velature al mattino e alla sera con il cielo che potrebbe divenire più opaco per qualche ora, per il resto tempo buono.

Venti

Deboli in prevalenza meridionali.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Minime in lieve calo, massime stazionarie su valori attorno alla media del periodo. Sulla costa minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 26 e 32 gradi. Nell’interno minime tra 11 e 19 gradi, massime tra 24 e 33 gradi

Meteo Genova e Liguria, sabato 19 luglio

Cielo e fenomeni

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, in genere di tipo medio-alto con possibili schiarite nell’arco della giornata. In serata intensificazione delle nubi basse sul Golfo. Non si prevedono fenomeni.

Venti

Tra deboli e moderati da sud-est

Mari

Generalmente mosso.

Temperature

In lieve calo nei valori massimi.

Meteo Genova e Liguria, domenica 20 luglio

Non cambia la situazione. Nubi sparse su tutta la regione anche di tipo basso al mattino lungo le coste e possibili spazi soleggiati specie nel pomeriggio. Assenza di fenomeni. Temperature stabili.