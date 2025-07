Liguria. L’alta pressione tenta di recuperare terreno sull’Europa centro meridionale, ma un nuovo sistema depressionario è in agguato sull’Oceano Atlantico settentrionale, pronto a fare irruzione sul continente alle porte del weekend. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Meteo Genova e Liguria, giovedì 17 luglio

Cielo e fenomeni

Giornata diffusamente soleggiata su tutta la regione: l’unico evento degno di particolare menzione sarà lo sviluppo di cumuli sulle Alpi Liguri nel pomeriggio, dove però non si prevedono fenomeni temporaleschi associati.

Venti

Deboli, al più moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, in via di indebolimento nel corso del pomeriggio.

Mari

Mosso a levante e al largo, poco mosso altrove; in fase di scaduta fino a poco mosso nel corso della giornata.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento sui settori costieri centro-occidentali a causa di compressione adiabatica. Sulla costa minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 25 e 33 gradi. Nell’interno minime tra 10 e 20 gradi, massime tra 24 e 34 gradi

Meteo Genova e Liguria, venerdì 18 luglio

Cielo e fenomeni

Nuova giornata dominata dalla stabilità, seppur con qualche velatura e nube in più nell’interno della regione nel corso del pomeriggio.

Venti

A regime di brezza.

Mari

Generalmente poco mosso

Temperature

In lieve calo nei valori massimi.

Meteo Genova e Liguria, sabato 19 luglio

L’avvicinamento della saccatura al continente europeo produce un’ondulazione che interesserà solo marginalmente la Liguria: la rotazione dei venti dai quadranti meridionali porterà ad un aumento di umidità nei bassi strati, con una maggiore nuvolosità e possibili deboli rovesci nella parte centrale della regione; nel corso del tardo pomeriggio, potrà svilupparsi qualche breve rovescio a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri. Venti deboli al più moderati dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature massime in calo.