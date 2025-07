Sorprese al Medio Ponente, Rondoni (Forza Italia): “Sosterremo la maggioranza con responsabilità”

Genova. L’avvio del nuovo corso dei municipi genovesi continua a riservare colpi di scena. Questa volta è il Medio Ponente ha stupire, dopo le polemiche in casa centrosinistra che hanno riguardato il Centro Ovest e quelle tutte interne al centrodestra nel Medio Levante.

Ieri si è svolto il primo consiglio municipale del Medio Ponente, appunto, è come sempre accade i vari gruppi, di minoranza e opposizione, hanno presentato quella che sarà la loro linea. Non è passato inosservato il discorso fatto da Nunzio Rondoni, capogruppo di Forza Italia, candidato presidente sconfitto da Fabio Ceraudo (M5s) che ha sottolineato la “responsabilità” con cui il suo gruppo “si impegna a sostenere la nuova maggioranza nella tante sfide che attendono il municipio”. Un concetto ribadito, a scanso di equivoci, da un post pubblicato sui social questa mattina.

“Durante la campagna elettorale ho presentato un programma chiaro, e confermo che verrà messo in atto.

Sestri e Cornigliano meritano una vera rinascita, e noi saremo al lavoro fin da subito per costruirla.

Si volta pagina. Il nostro impegno sarà per tutti, con serietà e concretezza”, scrive Rondoni.

“Se vorrà collaborare per la buona amministrazione ben venga, questo non significa che sarà parte della maggioranza“, chiarisce il presidente Ceraudo, interpellato da Genova24.

Una sorta di “metaverso”, insomma. Tanto più che nello stesso consiglio parte degli alleati del M5s, ossia Alleanza Verdi Sinistra, hanno invece fatto sapere al neopresidente che il loro supporto non sarà cieco.

I rapporto tra M5s e verdisinistra si sono incrinati nel momento in cui Fabio Ceraudo ha deciso di non includere nessun esponente Avs nella sua giunta, nonostante l’ottimo risultato della lista alle urne e di chiamare invece due Pd (Somaglia e Minzoni) e una pentastellata non eletta (Maria Neri).

Giorgia Parodi, capogruppo Avs, con Giorgio Bana e Maria Curcio, hanno chiarito che sosterranno le linee programmatiche “che abbiamo contribuito a scrivere insieme al resto della coalizione”. “Ma dopo le scelte compiute sulla giunta, sentiamo il dovere di chiarire la nostra posizione – prosegue Parodi – Avs sarà una voce libera, autonoma e trasparente, non daremo un sostegno cieco alla maggioranza, voteremo delibera per delibera, ascoltando le persone che ci hanno eletto e mantenendo fede al nostro mandato”.

Nel corso della seduta, la consigliera Maria Curcio ha inoltre presentato un’espressione di sentimento a nome del gruppo, dando voce alle preoccupazioni dei cittadini di Cornigliano in merito al progetto di forno elettrico nell’area Ilva. Curcio ha chiesto con forza un’assemblea pubblica sul tema.