Università di Genova, aperte le iscrizioni al master di Geomatica marina

Un’opportunità per tutti

Uno degli aspetti più rilevanti del master è la sua apertura verso il mondo civile. L’Istituto Idrografico della Marina, storicamente punto di riferimento per la formazione idrografica in ambito militare, ha sviluppato, attraverso questa sinergia con l’Università di Genova, un percorso accessibile anche a tecnici, geologi, ingegneri, biologi marini e laureati in scienze ambientali o naturali.

Questa dimensione della formazione, che prepara a operare sia in contesti civili sia in quelli legati alla difesa e alla sicurezza, rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera specializzarsi in un settore in forte crescita, al crocevia tra tecnologia, ambiente e sicurezza della navigazione.