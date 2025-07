Gaslini, Marta Ascquasciati scelta per rappresentare il Comune nel Cda

Genova. Marta Ascquasciati è stata scelta come rappresentante del Comune di Genova nel consiglio di amministrazione dell’Istituto Giannina Gaslini per il prossimo quinquennio.

Ascquasciati, avvocata, è la prima donna nel consiglio di amministrazione del Gaslini negli ultimi quindici anni ,e prende il posto di Pietro Pongiglione, ex presidente di Amiu, nominato dall’ex sindaco e oggi presidente della Regione Marco Bucci.

Oggi Asquasciati è nel consiglio di amministrazione di Fercredit, società del gruppo Ferrovie dello Stato, e in passato ha ricoperto ruoli dirigenziali anche in Fincantieri e in Iren.

La notizia della sua nomina arrivata dopo quella di Pietro Piciocchi ex vicesindaco reggente e attuale capogruppo di Vince Genova in Comune, come rappresentante regionale.