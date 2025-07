Venerdì sera torna “Marassi sotto le stelle”, il programma della festa e le chiusure al traffico

Genova. Torna Marassi sotto le stelle, la festa estiva di quartiere organizzata dai commercianti dal Civ Nel cuore di Marassi.

L’appuntamento è venerdì 11 luglio tra corso De Stefanis e via Tortosa con stand gastronomici, mercatino dei creativi, giochi e laboratori per bambini, musica dal vivo e dj set. Non mancherà una sfilata di moda alle ore 19.00.

Tra gli eventi clou figura ancora una volta la Family Civ Run, corsa non competitiva per le strade del quartiere in due varianti, una da 4 chilometri e una da 2 chilometri per camminatori e famiglie, organizzata insieme a Zena Runners. La partenza sarà alle 18.00 da corso De Stefanis, all’angolo con via Tortosa. Iscrizioni aperte presso RT Immobiliare in via Tortosa 105 rosso con contributo minimo di 5 euro per i bambini e 8 euro per gli adulti. Sono previsti per tutti i partecipanti kit gara con maglietta tecnica, premi e gadget. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Band degli Orsi che da anni si spende per i bambini ricoverati al Gaslini e per accogliere le loro famiglie.

Ma non solo. Il centro cinofilo Cave Canem organizzerà ancora l’abituale sfilata a sei zampe, esposizione cinofila amatoriale aperta a tutte le razze e ai cani fantasia con una serie di premi. Per la parte musicale sono attesi gli Sciaketra, Ivan Dj, Dassistass e i Fingerlips.

“Siamo contenti di offrire nuovamente questa festa a Marassi, anche per far vedere ai non residenti quanto sia vivo il quartiere – commenta Roberta Toscano, presidente del Civ Nel cuore di Marassi – È un grosso impegno ogni anno, ma siamo contenti di offrirlo alle persone che vorranno partecipare”.

Per consentire la manifestazione il Comune ha adottato un’ordinanza con una serie di modifiche alla viabilità e alla sosta in zona Marassi.

dalle 13.00 a mezzanotte chiusura al traffico e il divieto di sosta lungo tutta via Tortosa e in corso De Stefanis tra il civico 1 e il civico 15

e in tra il civico 1 e il civico 15 dalle 13.00 a mezzanotte chiusura al traffico (eccetto residenti) e divieto di sosta in via Casata Centuriona tra via del Piano e corso De Stefanis

dalle 18.00 alle 20.00 divieto di sosta in corso De Stefanis lato levante dal civico 6 a via Clavarezza

istituzione di stalli di sosta temporanei per disabili davanti al civico 6 di corso De Stefanis

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.