Minaccia vigilante con un coltello e prende a calci un poliziotto: bloccato con lo spray urticante

Genova. Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla polizia per avere aggredito e minacciato con un coltello un addetto alla sicurezza di una comunità di accoglienza sulle alture di Marassi.

È successo martedì mattina, e stando a quanto ricostruito dagli agenti il ragazzo, di origini tunisine, avrebbe reagito con violenza al rifiuto del vigilante di farlo entrare nella struttura, minacciandolo di morte e puntandogli contro un coltello.

L’uomo ha subito chiamato il 112, e quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto hanno individuato il ventenne mentre si allontanava. Per bloccarlo hanno dovuto estrarre il taser, ma dopo una iniziale collaborazione il giovane, sull’auto verso la questura, ha iniziato a prendere a calci un poliziotto.

Il collega ha quindi usato lo spray urticante, e poi arrestato per furto aggravato – aveva con sé documenti rubati – e denunciato per per minaccia aggravata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e possesso di armi od oggetti atti ad offendere.