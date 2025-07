Genova. “Nelle città sono importantissime le grandi opere, sono importanti per lo sviluppo, ma per la vita di tutti i giorni, delle genovesi e dei genovesi è importante avere un livello di manutenzione adeguato. Lo abbiamo detto, lo abbiamo promesso e ora lo facciamo. Abbiamo iniziato a farlo già dal primo giorno: faremo degli incontri periodici molto serrati sui territori, come questo di oggi, dove insieme all’assessore Ferrante e ai tecnici di Aster gireremo per la città per vedere a che punto sono le manutenzioni ordinarie e a che punto è la qualità generale delle manutenzioni”

Con queste parole la sindaca Silvia Salis ha presentato oggi alla città la nuova impostazione che l’amministrazione civica è intenzionata a dare alla cura del tessuto urbano genovese. Oltre alle grandi progettazioni un occhio di riguardo per le piccole cose quotidiane, dai marciapiedi alle caditoie, dalle buche alle transenne. La sindaca lo annuncia da piazzale Adriatico – dove è appena stata sistemata la tombinatura della raccolta delle acque in ingresso all’area – insieme all’assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante e Francesca Aleo, direttore generale di Aster, dopo aver fatto una perlustrazione su alcune criticità tra Pontedecimo, Sestri Ponente, e appunto Marassi e la Val Bisagno.

In concreto, quindi, si tratta di dare vita ad una serie di monitoraggi costanti e diffusi che settimana dopo settimana tasteranno il polso della situazione sulle criticità “spicciole” dei quartieri, in stretta collaborazione i municipi.

Il primo segnale di questo cambio di passo è lo stanziamento di 300mila euro per Aster, destinati alla manutenzione dei marciapiedi. “Non abbiamo un nostro bilancio – ha specificato Ferrante – Noi stiamo variando il bilancio in corso che abbiamo ereditato e, nonostante la cronaca quotidiana e le difficoltà che viviamo, fatta di buchi ovunque, siamo riusciti ad aggiungere questi soldi perché vogliamo che nel giro di pochi mesi le persone possano girare sui marciapiedi senza buchi e attraversare le strade in sicurezza. E chiaramente stiamo facendo una corsa per il momento con risorse limitatissime”.

“Abbiamo colto l’indirizzo della nuova amministrazione nel concentrarci sulle piccole opere di manutenzione quotidiana – spiega Francesca Aleo – manutenzione che non abbiamo mai abbandonato, quindi sappiamo benissimo come muoverci. Le risorse in più ci consentiranno di rispondere a qualche esigenza prioritaria, dettate dai municipi. Ovviamente, sono cifre che non ci consentiranno di cambiare volto alle strade ma che garantiranno un segnale di presenza soprattutto in quei tratti più ammalorati e più di passaggio. Stamattina abbiamo fatto un giro anche in quartieri più periferici, in zone meno ehm diciamo centrali rispetto al passaggio veicolare, ma magari più centrale rispetto al passaggio pedonale”.