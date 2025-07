Manutenzioni, il centrodestra: “Per finanziare i Municipi la giunta Salis rinvia lavori già previsti”

Genova. “Per finanziare le manutenzioni diffuse attribuite ai Municipi sono state spostate alle annualità successive importanti attività manutentive ed interventi sul territorio che erano stati decisi insieme ai presidenti dei Municipi nel precedente ciclo amministrativo”. È l’accusa del centrodestra alla giunta Salis dopo la commissione consiliare di questa mattina convocata per esaminare la variazione del piano triennale delle opere pubbliche.

“In particolare – spiegano i gruppi di opposizione – nonostante i recenti episodi di caduta dei calcinacci dalla sopraelevata, su un finanziamento iniziale pari ad euro 500mila euro che la precedente giunta aveva previsto di spendere nel presente anno, 400mila euro sono stati rinviati al prossimo anno, accampando ritardi nelle procedure di gara: lo riteniamo particolarmente grave, trattandosi di interventi a tutela dell’incolumità delle persone”.

“Per la Sopraelevata il quadro economico è rimasto identico – risponde l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – ma varia l’annualità del mutuo. Questo perché per spenderli nel 2025 l’amministrazione precedente avrebbe dovuto fare il progetto e arrivare a gara nel 2024. Al momento si sta portando a termine il progetto per andare in gara entro fine anno. La seconda variazione del piano triennale dei lavori pubblici (quindi il piano triennale predisposto dal ciclo precedente) per la Sopraelevata avviene proprio perché al nostro arrivo non era stato terminato il progetto e quindi non si può portare a gara subito“.

Ma non solo: “Opere attese dai cittadini, come la realizzazione della nuova strada dei Filtri in via Trossarelli, la cui procedura di appalto era stata prevista per quest’anno, sono state interamente rinviate al prossimo anno. Stessa sorte, sempre nel Municipio IV, per le opere di adeguamento idraulico del rio Preli“, lamentano i consiglieri di centrodestra.

Secondo quanto riferito, Ferrante ha spiegato che le somme previste per i Municipi, pari a 285mila euro per ciascuno, non riguardano le manutenzioni ordinarie, potranno essere spese solo a partire dal prossimo anno e il cronoprogramma della relativa spesa, allo stato, è stato distribuito su ben tre annualità (100.000 nel 2025, 110.000 nel 2026 e 75.000 nel 2027).

“Insomma – conclude l’opposizione – dopo tanta propaganda sul tema del decentramento, la giunta Salis fa il gioco delle tre tavolette e la montagna ha partorito il topolino: briciole ai Municipi e soprattutto non un euro in più per le manutenzioni perché i famosi 285mila euro a Municipio provengono da altri importanti interventi che sono stati rimandati. C’è da domandarsi per quanto ancora questa giunta crede di potere prendere in giro i cittadini genovesi“.