Domenica 20 luglio al porto antico di Genova in scena l’attore e doppiatore Luca Ward

Genova. Domenica 20 luglio 2025, alle ore 21.30, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova è in scena lo spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno” con protagonista l’attore e doppiatore Luca Ward. Il titolo fa parte della 35ª edizione di “Ridere d’agosto ma anche prima”, la rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage. La manifestazione si avvale del patrocinio di Regione Liguria.

È stato Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson. Nel corso dei decenni Luca Ward è entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie al doppiaggio. “Pulp Fiction”, “Matrix” e “Il Gladiatore”, infatti, sono solo la minima parte dei film cult a cui ha prestato la sua voce. Ma nell’arco della sua vita Luca Ward è molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, motociclista, padre e tanto altro.

Nello spettacolo “Il talento di essere tutti e nessuno” racconterà al pubblico il rapporto viscerale che ha con il mare, il lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, il suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre. La persona, l’individuo, l’artista. Figure spesso inconciliabili ma che, quando hanno la fortuna di sovrapporsi, lo fanno dando l’opportunità di scorgere una meravigliosa visione d’insieme.

In un innovativo one man show, Luca Ward accoglierà gli spettatori con la sua voce avvolgente, mentre delle retroproiezioni, con un’alternanza tra foto e video, accompagneranno i racconti. Nostalgia, tensione, divertimento. Un racconto intimo, condiviso a tu per tu con il pubblico: il mare, le prime esperienze lavorative, il suo enorme trascorso artistico. Nella seconda parte, Ward illustrerà al pubblico il suo lavoro di doppiatore, recitando stralci di monologhi e condividendo alcuni trucchi del mestiere, appresi in oltre 40 anni di carriera.

BIGLIETTI – Le prevendite degli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova): all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica ore 9-18:20 (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 0105572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico da lunedì a domenica ore 9-18:20 (Ponte Spinola, accanto biglietteria Acquario, 16124 Genova, telefono 0105572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it.

Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle ore 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it – tel. 010511447.