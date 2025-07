Lorenzo Colombo approderà al Genoa: caratteristiche giuste, in attesa di un exploit in zona goal

Colombo e Genova, un binomio che ha fatto la storia. Emulare Cristoforo è impossibile, ma Colombo, di nome Lorenzo, proverà a consacrarsi in Serie A con il Grifone. Sarà lui infatti il nuovo centravanti del Genoa. All’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Classe 2002, è di proprietà del Milan con cui ha svolto il percorso delle giovanili. Tanti prestiti nelle ultime stagioni. Numeri in zona goal non da capogiro, ma caratteristiche che servono per completare la casella di punta centrale “tipica” mentre il ruolo di centravanti atipico vuole prenderselo Vitinha. Quest’ultimo determinato a riscattare sul campo la deludente scorsa stagione. Colombo è un attaccante d’area di rigore, che fa goal prevalentemente di sinistro. Deve migliorare nel colpo di testa, visto che in Serie A non ha mai segnato con questo fondamentale. Molto attento alla cura del fisico, ha raccontato che Ibrahimovic vedendolo particolarmente strutturato per i suoi 18 anni lo aveva soprannominato “Hulk”.

Nelle ultime tre stagioni di Serie A ha giocato in squadre in lotta per la salvezza. 33 partite e 5 goal con il Lecce, 25 partite e 4 goal con il Monza e 6 goal in 37 presenze con l’Empoli. Uno score non da grande bomber ma l’età è dalla sua e nella prima parte della scorsa stagione si erano intravisti i segnali di un possibile exploit a livello realizzativo. Cinque reti fino a gennaio, poi il calo dell’Empoli che ha portato alla retrocessione ha sicuramente inciso.

Era importante, se non fondamentale, prendere un attaccante con le sue caratteristiche per avere un’alternativa al più duttile ma “meno prima punta” Vitinha. Il Genoa doveva chiaramente guardare più alle caratteristiche del giocatore e al potenziale che allo score effettivo, in quanto è difficile poter tesserare giocatori affermati e stabili in doppia cifra. Lo stesso Pinamonti era arrivato nello scetticismo generale rispetto a Retegui salvo poi risultare più continuo dell’italo-argentino in maglia rossoblù.

Tra gli indizi che portano a questa pista, che sarebbe più calda rispetto ai nomi circolati di Tengsted (definitivamente tramontata), Cutrone e Simeone, anche il fatto che Colombo è seguito dallo stesso agente di Valentin Carboni, l’ultimo ufficializzato in casa rossoblù.