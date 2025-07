Locali commerciali segmento più redditizio dell’immobiliare: Genova prima in Italia

Genova. Investire nell’immobiliare residenziale è redditizio, farlo nei locali commerciali, con l’obiettivo di affittarli, ancora di più e Genova è prima in Italia per rendimento medio con punte del 15,8%.

Sono percentuali notevoli, emerse in uno studio realizzato da Idealista, uno dei portali principali dell’immobiliare, relativo al secondo trimestre 2025. Per fare un confronto a Milano la reddittività commerciale è dell’11,8%.

Il rendimento si ottiene moltiplicando per 100 il rapporto tra l’affitto annuale meno le spese e il costo dell’immobile, ciò significa che gli affitti in alcune zone sono particolarmente alti, motivo per cui i commercianti genovesi da tempo si lamentano delle difficoltà a restare aperti alla luce di cifre richieste ormai fuori mercato.

Il residenziale

In Italia la redditività lorda dell’acquisto di una casa da destinare alla locazione è aumentata nel secondo trimestre, attestandosi al 9,8%, rispetto al 9,3% registrato alla fine della primavera del 2024. La redditività ottenuta è di oltre il doppio rispetto a quella dei rendimenti offerti dai titoli di Stato a 10 anni (3,6%). Tra i capoluoghi italiani, Verbania risulta la più redditizia, con una redditività dell’11%, seguita dalle città di Ragusa (10,7%), Biella (10,4%) e Trapani (10,1%) tutte con crescite a doppia cifra. Tutti gli altri centri crescono sotto la media del 9,8% registrata dopo i mesi primaverili. Tra i grandi mercati, Palermo segna la performance migliore con una redditività dell’8,6%, Genova segue all’8,5%, poi Torino con il 7,7% Roma con il 6,9% e Napoli con il 6,8%. Milano si ferma al 5,8%. Al contrario, la redditività più bassa spetta a Venezia (2,9%), seguita da Bolzano (4%), e Siena con un 5%.

I locali commerciali

I locali commerciali si confermano il segmento immobiliare più redditizio in Italia, con Genova che guida la classifica con punte del 15,8%. Il capoluogo ligure precede Terni e Varese rispettivamente al 15,6% e 15,5%. Tra le grandi città Palermo registra rendimento medio del 14% alla pari di Torino (14%), poi Napoli (13,8%) e Roma (13%). Milano (11,8%) che si colloca di poco sotto la media dei rendimenti del periodo per questo segmento di mercato. All’estremo opposto, Matera (7,3%), Caserta (8,3%) e Lucca (8,4%) sono i mercati meno performanti.

Uffici

Genova si piazza bene anche sui rendimenti degli uffici: se quello più elevato si ottiene a Roma (11,3%), Perugia (11,1%) e Novara (10,2%), la città della Lanterna è alla pari di Padova con il 10,1%. Tra gli altri grandi mercati svetta ancora Palermo (9,7%), davanti a Torino (8%), quindi Napoli (7,2%), mentre Milano si ferma al 6,9%. Lecce è il mercato in cui la redditività degli uffici è più bassa, con un 5,8%. La parte inferiore della classifica è completata da Rimini e Lucca (entrambe 6,4%) e Bergamo (6,7%). Tuttavia il mercato degli uffici non è così uniforme come quello di altri settori, per cui risulta impossibile ottenere dati statistici per oltre la metà delle città capoluogo italiane.