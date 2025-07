Liste d’attesa, Giordano (M5s): “Regione ha sacrificato la prevenzione sanitaria”

Genova. “A sentire il presidente di Regione e l’assessore competente, l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità ligure sarebbe del 54%. A Bucci e Nicolò faccio due osservazioni. La prima riguarda la cosiddetta “appropriatezza prescrittiva”: ci stanno quindi dicendo che sono state drasticamente ridotte le ricette prescritte perché le minacce nemmeno troppo velate dei mesi scorsi all’indirizzo dei medici condotti hanno sortito l’effetto desiderato? Ci stanno forse dicendo che, in passato, avrebbero prescritto troppo?”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che aggiunge: “Noi non crediamo sia così, anzi siamo convinti che abbiano sempre agito in scienza e coscienza. La seconda osservazione: parlano di riduzione delle liste ma si dimenticano di specificare che la forbice in questione riguarda le urgenze”.

“Per quanto invece attiene invece alla prevenzione, siamo lontani anni luce dal garantire ai cittadini una sanità efficiente cui si chiede appunto di prevenire oltre che curare. L’esempio? Una visita dermatologica per una giovane genovese richiesta a fine giugno 2025 è stata calendarizzata a fine maggio 2026. E ho le prove di quanto affermo. Immagino che l’assessore, che è un medico, sappia che un problema oggi magari secondario e dunque facilmente curabile se preso in tempo, potrebbe non esserlo più tra 11 mesi”.