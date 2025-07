La Liguria è la regione più anziana d’Europa: l’età media sfiora i 50 anni

Genova. L’età media della popolazione ligure, al primo gennaio 2025, sfiora il mezzo secolo arrivando a 49,6 anni: un mese in più rispetto all’anno precedente, due anni e un mese in più rispetto al 2005. La media nazionale è di 46,8 anni.

La Liguria è la regione più anziana d’Europa

Il dato è stato diffuso dall’Istat in occasione della Giornata mondiale della popolazione, lo scorso 11 luglio. La Liguria si conferma così la Regione più anziana è con l’età media più avanzata d’Italia e d’Europa, davanti a Sardegna con 49,2 anni, Friuli Venezia Giulia con 48,6, Umbria con 48,4, Molise con 48,3, Toscana con 48,2, Piemonte con 48,1, Marche con 47,9, Valle d’Aosta con 47,7, Basilicata e Abruzzo con 47,6, Emilia Romagna.

Seguono Veneto con 47,1, Puglia e Lazio con 46,7, Lombardia con 46,4, Calabria con 46,2, Sicilia con 45,7, Trentino Alto Adige con 45 e i 44,5 anni della Campania, la Regione più ‘giovane’ d’Italia.

A Genova l’età media è di 49,6 anni

Guardando più nel dettaglio alle province, la più “anziana” è Savona, con una media di 50,4 anni, seguita da Genova (49,6, come la media ligure), Imperia (49,2) e La Spezia (49,1). Dieci anni fa l’età media era rispettivamente di 47,5 anni, 47,3, 46,8 e 47,3. Nel capoluogo ligure, dunque, l’età media è salita di oltre due anni.

Gli scenari futuri

Come detto, l’età media della popolazione nazionale è di 46,8 anni ,e cresce lo squilibrio tra popolazione in età attiva e non attiva: l’11,9% della popolazione ha fino a 14 anni, il 63,4% tra i 15 e i 64 anni, il 24,7% più di 65 anni e il 4,1% più di 85 (6 su 10 sono donne).

Se l’attuale trend di costante invecchiamento dovesse continuare, l’Istat prevede che la popolazione italiana calerà di 12,9 milioni di abitanti verso la fine del millennio: in linea con la tendenza di diminuzione della popolazione in atto dal 2014, lo scenario di previsione ‘mediano’ contempla una popolazione pari a 58,6 milioni nel 2030, a 54,8 nel 2050 e a 46,1 entro il 2080. Un calo che farebbe piombare la Liguria vicino al milione di abitanti.