Licenziamenti Tossini, primo incontro coi sindacati: “Possibilità da valutare ma forte preoccupazione”

Genova. Primo incontro oggi nella sede di Confindustria di Genova tra Tossini e le organizzazioni sindacali dopo l’apertura da parte dell’azienda della procedura di licenziamento per nove lavoratori attualmente in forza presso l’unità operativa di Savignone e gli uffici di Recco.

“È stato un primo incontro interlocutorio per trovare soluzioni diverse rispetto ai licenziamenti chiesti dall’azienda – spiegano Donatella Lamanna, Laura Tosetti e Valeria Rabaglia, rispettivamente segretaria regionale Fai Cisl Liguria, segretaria generale Flai Cgil Genova e segretaria generale Uila Liguria -. Sul tavolo ci sono possibilità da valutare, mercoledì è previsto un nuovo incontro con Tossini ma rinnoviamo la nostra forte preoccupazione per questa situazione. Chiediamo all’azienda un passo indietro e la revoca dei licenziamenti”.

Negli scorsi giorni è arrivato dall’azienda il documento che apre la procedura di licenziamento per nove addetti attualmente impiegati presso l’unità operativa di Savignone e gli uffici. Il 16 luglio Tossini, in difficoltà dopo l’incendio che ha distrutto la fabbrica il 2 giugno 2024, aveva comunicato di non voler prorogare la cassa integrazione pur avendone ancora la possibilità.