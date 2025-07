L’ex segretario Pd Victor Victor Rasetto nella segreteria nazionale del Partito Liberaldemocratico

Genova. Victor Rasetto, segretario provinciale sino al 2012 del Pd di Genova e fondatore del Partito Liberaldemocratico in Liguria, è stato nominato responsabile del tesseramento e della formazione politica del partito.

La nomina è arrivata nel corso del congresso del partito, che si è tenuto domenica 29 giugno a San Lazzaro di Savena e che ha portato all’elezione del segretario nazionale Luigi Marattin.

“Finalmente, dopo quasi 10 anni, ritrovo un partito in cui posso sentirmi davvero a casa – ha detto Rasetto – Abbiamo fondato il Partito Liberaldemocratico per dare una rappresentanza politica a un pezzo consistente di paese che ad oggi non si sente rappresentato. Scegliamo di essere alternativi a questo bipolarismo/bipopulismo, a questa accozzaglia di coalizioni di destra e di sinistra, che tanto si somigliano”.

“Nessuna alleanza politica strutturata sarà mai possibile tra noi e loro. Il nostro obiettivo è chiaro: contribuire, come attori protagonisti, a costruire un’offerta politica unitaria, di chiaro stampo liberaldemocratico, in grado di presentarsi alle elezioni politiche del 2027 insieme ai soggetti politici del’area liberaldemocratica, a partire da Azione. In pochi mesi siamo riusciti a tagliare un traguardo per nulla scontato. Da oggi inizia una nuova avventura”.

Gli eletti liguri negli organismi dirigenti sono Raul Musso alla direzione nazionale, e poi Manuela Arata, Marco Beltrami, Sandra Carena, Luca Martino, Serafina Funaro e Andrea Lemmi.