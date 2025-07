Le forze dell’ordine in congedo a supporto degli uffici giudiziari come volontari

Genova. Forze dell’ordine in congedo per aiutare gli uffici giudiziari a Genova. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato stamattina tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, il Comune di Genova – attraverso la Direzione Corpo di Polizia Locale – e le principali associazioni delle Forze dell’Ordine in congedo operanti sul territorio cittadino. L’accordo prevede l’impiego, su base volontaria e gratuita, di associati in quiescenza per attività di supporto amministrativo agli uffici della Procura Generale.

Il progetto, che partirà ufficialmente il 1° settembre 2025, risponde alla necessità di rafforzare l’efficienza dell’amministrazione giudiziaria in un contesto di persistente carenza di personale, valorizzando al contempo le competenze e l’esperienza di ex appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate. I volontari opereranno prevalentemente sotto la direzione del personale amministrativo di ruolo presso l’Ufficio Esecuzione Penale della Procura, in attività ausiliarie come la gestione dei registri informatici e la formazione dei fascicoli, senza accesso ad atti coperti da segreto investigativo.

Tra le associazioni firmatarie figurano la Sezione di Genova dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, e la Società Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di Genova.

«Questo protocollo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e società civile – ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza Urbana e alla Polizia Locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi –. In un momento in cui la carenza di organico negli uffici pubblici rischia di incidere sulla qualità dei servizi, abbiamo scelto di attivare una rete di solidarietà e competenze, valorizzando il patrimonio umano di chi ha servito lo Stato. Ringrazio sentitamente tutte le associazioni coinvolte per lo spirito civico dimostrato e la Procura Generale per aver condiviso questo percorso di innovazione organizzativa».

Il Comune di Genova sosterrà l’attività con un rimborso spese forfettario giornaliero a favore delle associazioni, mentre ogni volontario sarà coperto da apposita assicurazione e opererà di mattina o pomeriggio con orari di almeno 4 ore. L’iniziativa, della durata di un anno, potrà essere rinnovata sulla base di una valutazione congiunta dei risultati ottenuti.

Didascalia foto – da sinistra: Antonio Chessa (presidente Associazione nazionale Polizia Penitenziaria); Marco Monticini (aliquota polizia giudiziaria Polizia Locale); Fabio Cosimo Manzo (comandante pro tempore Polizia Locale); Enrico Zucca (procuratore generale della Repubblica); Arianna Viscogliosi (assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale); Laura Ferraro (presidente Società Mutuo Soccorso Polizia Municipale).