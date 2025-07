Genova. Oggi per la prima volta le associazioni dei consumatori hanno incontrato l’assessore alla mobilità, Emilio Robotti, e quello all’ambiente, Silvia Pericu. L’incontro è stato utile per conoscersi reciprocamente e per capire esattamente come stiano le questioni collegate alle due problematiche più importanti anche per il loro impatto ambientale, che sono la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico.

Su quest’ultimo punto l’assessore Robotti si è dichiarato interessato a conoscere gli intendimenti delle associazioni dei consumatori, altrettanto ha fatto la sua collega Pericu in tema di piano tariffari della Tari e dell’urgenza di dotare l’azienda Amiu di impianti industriali, ove conferire direttamente i rifiuti a fine vita.

Stefano Salvetti, coordinatore della consulta genovese dei consumatori, ha dichiarato unitamente ai rappresentanti di sportello dei consumatori Stefano Vignolo, Bruno Manganaro Federconsumatori, Emanuele guastavano ADOC, Rosanna Stifano Assoutenti, che per quanto attiene il trasporto pubblico i limiti tariffari li fissa la legge e fa sì che gli utenti concorrono per il 35% delle risorse necessarie a garantire il servizio.

Rosanna Stifano, presidente di Assoutenti Genova, ha esposto poi all’assessore Pericu l’enorme mole di lavoro fatto in quest’ultimo anno per rilanciare il centro del Ri-uso di via Bologna. L’incontro si è concluso con l’impegno a non praticare scelte unilaterali ma discusse e concordate per quanto possibile con le associazioni dei consumatori.