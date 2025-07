Lavoro, stop alle sanzione per le divise non chiare. Romeo (Pd): “Ci adeguiamo alla normativa europea”

Genova. “È stato approvato il mio emendamento che modifica una norma ormai superata, che imponeva agli operatori del settore alimentare l’obbligo di indossare divise di colore chiaro. Dopo numerose segnalazioni da parte di ristoratori e addetti ai lavori, sanzionati per l’uso di abbigliamento scuro, abbiamo finalmente corretto una stortura normativa non più in linea con le disposizioni europee. Grazie a questa modifica, chi lavora nelle cucine, nei laboratori di produzione alimentare o nei ristoranti potrà utilizzare divise anche di colore scuro, senza il rischio di incorrere in sanzioni. L’emendamento elimina dal testo di legge il vincolo del ‘colore chiaro’ degli indumenti, allineando così la normativa regionale ligure a quella comunitaria, che non prevede alcuna prescrizione sul colore dell’abbigliamento”.

Questo il commento del consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo rispetto all’approvazione del suo emendamento che toglie le parole ‘di colore chiaro’ dalla legge regionale che si occupa di Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica di polizia veterinaria.

“Con questo intervento – che riguarda la legge regionale sulla disciplina delle sanzioni amministrative in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria – tuteliamo la libertà degli operatori del settore e favoriamo l’adeguamento della normativa alle reali esigenze del mondo del lavoro. Ringrazio tutti i colleghi per il sostegno unanime a questa iniziativa di buon senso e modernizzazione normativa”, conclude Romeo.