L’assessora Lodi in vista all’ufficio coordinamento inserimenti lavorativi del Comune

Genova. Percorsi di accompagnamento delle persone verso l’autonomia sociale, socio lavorativa e lavorativa, formazione finalizzata all’inclusione nel mondo del lavoro: sono alcune delle funzioni svolte dall’Ucil, l’Ufficio coordinamento inserimenti lavorativi dove, oggi, l’assessora al Welfare Cristina Lodi ha effettuato una visita.

“Ho voluto portare il mio ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni ai professionisti che operano in team multidisciplinare in questo delicato ambito del sociale – ha dichiarato l’assessora Lodi – Nel 2024 l’Ucil ha attivato 1.278 percorsi di inclusione socio lavorativa suddivisi per tipologia di target di riferimento: dai minori a rischio esclusione sociale, agli stranieri, anche minori, del progetto SAI, adulti beneficiari di sostegno al reddito, persone con problematiche seguite da Asl 3, stranieri con protezione internazionale. Durante la visita, ho approfondito con i professionisti dell’Ucil alcune tematiche: quando parliamo di lavoro per tutti non solo parliamo solo di lavoro ben pagato e di diritto al lavoro, ma anche di un lavoro portato avanti da professionisti del Comune per l’affiancamento a tutte quelle categorie più fragili, che hanno perso lavoro, non lo trovano e che in molti casi hanno difficoltà sociosanitarie. In questi anni, il lavoro in rete con Asl 3 e Ser.d e Salute mentale ha tenuto, ma è importante rafforzarlo”.

“Da ottobre proporremo un tavolo alle associazioni datoriali per rispondere alle crisi occupazionali dei più fragili. L’obiettivo sarà individuare una strategia efficace che dia una risposta che tenga conto delle particolari condizioni di chi si trova in una situazione di fragilità, mettendo al centro le grandi professionalità e la profonda conoscenza del contesto sociosanitario di chi da anni lavora nell’Ufficio coordinamento inserimenti lavorativi”.