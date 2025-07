Isola ecologica Amiu al Lagaccio, il Comune: “Migliorare il progetto, sì a un campo da basket nel municipio”

Genova. Impossibile o quasi un dietrofront sul progetto del isola ecologica Amiu in via Bartolomeo Bianco, al Lagaccio, ma il Comune di Genova ha intenzione di provare a mitigare l’impatto del futuro polo del riciclo venendo incontro alle esigenze di cittadini, associazioni e comitati.

E’ l’esito della partecipata assemblea pubblica svolta martedì sera ai giardini Don Acciai di via Napoli, e alla quale hanno partecipato, per la giunta comunale, le assessore all’Urbanistica Francesca Coppola e quella ad Ambiente e Rifiuti Silvia Pericu.

“Abbiamo ritenuto doveroso nei confronti delle cittadine e dei cittadini del Lagaccio illustrare in massima trasparenza il destino del progetto di Amiu – hanno spiegato – ormai in corso di realizzazione con 2 milioni di fondi vincolati di Pnrr, su un’area su cui per anni i residenti sono stati illusi con la prospettiva rivelatasi poi infondata di realizzazione di una valletta dello sport, che i tecnici ci dicono non possa coesistere con i vincoli di natura idrogeologica e non solo”.

“La nostra amministrazione non avrebbe mai voluto questo progetto – hanno sottolineato le assessore – ereditato dalla precedente giunta, noi non prenderemo in giro i cittadini, il nostro impegno, con un lavoro strettamente congiunto con il municipio I Centro Est, sarà migliorare la progettualità aumentando al massimo la mitigazione del progetto sul territorio”.

Il quartiere del Lagaccio ha bisogno di impianti sportivi. Una richiesta delle famiglie e delle associazioni, come la Scat, in questi mesi è stata quella di un impianto per il basket, di cui l’area è totalmente sprovvista. Diverse sono state le manifestazioni nel quartiere in tal senso.

Quindi l’ipotesi della realizzazione di un campo da basket – non in via Bianco per via dei vincoli sul rischio idrogeologico ma comunque nel territorio del municipio Centro Est – sarà presa in considerazione. Nel corso del dibattito, l’assessora Pericu ha approfondito, inoltre, gli aspetti delle mitigazioni del progetto con barriere di verde e dell’accessibilità ai soli mezzi privati – e quindi non alle imprese – all’isola ecologica per il conferimento di materiali riciclabili secchi come Rae, legno e così via.