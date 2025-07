La tartaruga Julia torna in mare dopo le cure per la polmonite

Genova. La tartaruga Caretta caretta Julia è tornata questa mattina in mare, dopo un ricovero di circa due mesi all’Acquario di Genova. Il trasporto della tartaruga e dello staff dell’Acquario di Genova dal Porto Antico fino al luogo del rilascio è avvenuto a bordo del battello GC B129 della Guardia Costiera. A salutare Julia prima dell’imbarco, erano presenti un gruppo di bambini e bambine accompagnati dagli educatori della Cooperativa Il Cesto e i bambini e le bambine del Centro Estivo RJ presso la scuola di danza Jarret che hanno potuto approfondire la conoscenza di questi animali e l’attività di tutela e conservazione che viene svolta dall’Acquario di Genova con il supporto della Guardia Costiera.

Julia era stata soccorsa il 17 maggio scorso a circa un miglio al largo dal litorale genovese su segnalazione di un diportista cui era sembrato che avesse difficoltà a immergersi stazionando in posizione verticale.

Una volta trasferita all’Acquario di Genova, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, era stata sottoposta a tutti i controlli veterinari previsti dallo staff medico-veterinario della struttura da cui era emersa una diagnosi di polmonite e infezione generalizzata. Julia ha risposto bene alle cure effettuate e questo le ha permesso a distanza di due mesi di poter tornare in mare.

Al momento del rilascio, Julia pesa 10,5 kg, è lunga 44,5 cm e larga 43 cm. L’Acquario di Genova interviene sulle tartarughe marine in difficoltà dal 1994 e dal 2009 è referente istituzionale per la Regione Liguria per il recupero delle Caretta caretta (accordo Stato-Regioni). Nel 2017 è stato riconosciuto ufficialmente come centro di recupero e lunga degenza delle tartarughe marine dal Ministero della transizione ecologica.