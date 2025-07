La Regione approva il finanziamento di progetti per la valorizzazione del tempo libero

Liguria. Regione Liguria ha approvato il finanziamento di progetti finalizzati alla valorizzazione del tempo libero per l’anno 2025, per un importo complessivo di 75 mila euro, nell’ambito della Legge regionale 22/2001.

“Attraverso questa misura – spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega al Tempo Libero, Alessandro Piana – sosteniamo concretamente associazioni e realtà territoriali che promuovono attività culturali, formative e ricreative non professionali, ma di riconosciuto interesse regionale. Si tratta di iniziative che valorizzano il tempo libero come strumento di crescita sociale, inclusione, partecipazione e benessere, rivolgendosi a tutte le fasce della popolazione, anche in chiave intergenerazionale. Il nostro obiettivo – aggiunge Piana – è incentivare un’offerta ampia e qualificata su tutto il territorio, garantendo il pluralismo delle proposte e riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dal volontariato culturale”.

I soggetti beneficiari e le relative iniziative ammesse al contributo sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Liguria.