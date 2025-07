La geopolitica protagonista all’inaugurazione del Festival dello Spazio a Busalla

Genova. Dopo l’anteprima di giovedì dedicata ai giovani ricercatori e alle start-up del settore, la nona edizione del Festival dello Spazio di Busalla si apre ufficialmente domani, venerdì 4 luglio, con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità istituzionali per proseguire con la giornata dedicata alla Space Economy che, quest’anno, si concentra sugli scenari geopolitici dell’avventura spaziale e in particolare sulla trasformazione che interessa oggi il settore: da territorio di esclusiva competenza dei governi e delle agenzie governative, ad ambito economico di grande dinamismo e protagonismo attraverso l’ingresso dei privati.

Due personaggi “globali” introdurranno il tema “Spazio Oggi”: Marcello Spagnulo e Massimo Comparini. Il primo è editorialista di Limes e consigliere del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (Comint) che indica gli indirizzi della politica spaziale italiana; Comparini, che parteciperà in collegamento da remoto, è invece il direttore del programma Spazio di Leonardo, la grande industria italiana di aerospazio e difesa.

Il pomeriggio si aprirà con una sessione dedicata alla Legge sullo Spazio italiana da poco approvata dal parlamento e recante il nome di Disposizioni per l’economia dello Spazio: un provvedimento molto importante per il settore, che sta evolvendo dallo stadio delle iniziative prettamente governative a quello delle imprese commerciali. A presentare tale legge, in collegamento video, sarà il suo stesso relatore, l’onorevole Alberto Gusmeroli, presidente della X Commissione attività produttive, commercio e turismo.

Seguirà uno scambio di opinioni sul tema tra Luca Salamone, direttore dell’Agenzia spaziale italiana, Jacopo Celentano, presidente dell’Associazione delle pmi spaziali italiane (Aipas), e da Riccardo Salomone e Giacomo Martinotti della neocostituita associazione “Contesto Spazio”, un network di esperti che annovera nelle sue fila giuristi, imprenditori e giornalisti interessati alla Space Economy. Completano il programma della giornata due pannelli animati da startup “deep-tech”, incubatori e distretti tecnologici quali il Siit ligure e l’I3P del Politecnico di Torino.

In serata, alla biblioteca Bertha Von Suttner a partire dalle ore 21, tornerà invece protagonista lo space influencer Vittorio Baraldi, giovane ingegnere spaziale noto per la sua attività di divulgazione online e sui social con il nome di Astroviktor, in una conversazione con Emilio Cozzi a margine della presentazione dei libri Come vivremo nello Spazio (Gribaudo, 2024) e Geopolitica dello Spazio (il Saggiatore, 2024) nell’ambito della serata “Spacebook”.

Il Festival dello Spazio si snoda dal 3 al 6 luglio tra conferenze, mostre, laboratori e incontri per raccontare l’affascinante avventura dell’esplorazione del cosmo in tutte le sue declinazioni e rivolgendosi ad un pubblico ampio, che va dagli addetti ai lavori ai semplici appassionati. Gli scenari geopolitici dell’avventura spaziale e le prossime tappe dell’insediamento umano sulla Luna sono i temi principali di questa edizione.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.festivaldellospazio.com