La città di Columbus in visita a Genova: si rinnova l’amicizia nata nel 1955

Genova. Questa mattina, la sindaca Silvia Salis ha ricevuto nell’Ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi una delegazione di Columbus, città dell’Ohio, in visita di cortesia a Genova.

La delegazione, guidata da Erica C. Crawley, president of the Franklin County Board of Commissioners, sarà a Genova fino a venerdì. Oltre alla sindaca Salis, la delegazione ha già incontrato anche le assessore all’Ambiente Silvia Pericu e alla Scuola Rita Bruzzone: nei prossimi giorni incontrerà anche l’assessora al Welfare Cristina Lodi e l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari. Presente alla visita di questa mattina, anche l’agente consolare degli Usa a Genova Anna Maria Saiano.