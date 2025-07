Mobilità, il Comune di Genova non abolisce i parcheggi Kiss & Buy: “Ma analizzeremo dati e utilità”

Genova. “Non sono previste modifiche nel breve periodo relativamente all’istituzione dei parcheggi Kiss & Buy ma abbiamo deciso di raccogliere dati sull’effettiva utilità per cittadini e commercianti di quella sperimentazione a tempo indeterminato che era stata avviata dalla precedente amministrazione”.

Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Emilio Robotti, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata da parte della consigliera di opposizione Ilaria Cavo, deputata ligure e capogruppo di “Noi Moderati Bucci Orgoglio Genova”.

“Abbiamo letto in interviste sulla stampa del cambio di passo previsto dalla nuova amministrazione comunale e quindi vorremmo chiarimenti su quali siano in concreto le misure di mobilità cittadina, per esempio le aree dedicate al posteggio per chi fa shopping o in tema di istituzione di nuove aree pedonali”.

Robotti ha assicurato che “ogni decisione sarà presa sulla base di tavoli di concertazione con le associazioni di categoria e il dialogo tra uffici e assessorati” e che lo stesso modus operandi sarà applicato anche per quanto riguarda l’eventuale istituzione di nuove aree pedonali.

“La risposta in Sala Rossa dell’assessore Emilio Robotti a una mia interrogazione sulla mobilità cittadina corregge il tiro e in alcuni casi fa marcia indietro rispetto alle dichiarazioni di quindici giorni fa alla stampa cittadina in cui aveva etichettato i kiss and buy come una ‘cosa sbagliata’ e prospettato nuove pedonalizzazioni (facendo l’esempio positivo di piazza Fontana Marose) ma senza nuovi parcheggi, stigmatizzando contemporaneamente l’uso dei motorini. L’esatto contrario di quello che servirebbe a commercianti, residenti del centro storico, cittadini che intendono muoversi in generale”. Così Ilaria Cavo a seguito dell’interrogazione odierna.

“Allora, e lo avevo ribattuto a chiare lettere nell’immediato, sembrava di essere piombati nel Medioevo e veniva da chiedersi come ci si sarebbe dovuti muovere, forse in carrozza. Oggi è evidente che l’assessore abbia meditato sull’ impraticabilità delle misure proposte, forse a seguito delle reazioni e del tavolo di concertazione voluto dalla sindaca Salis. Resta senza una risposta politica chiara la richiesta di nuovi parcheggi, soprattutto in vista di nuove pedonalizzazioni. Cogliamo positivamente l’impegno al confronto con cittadini e categorie produttive che monitoreremo”, conclude.