Karting: ancora podio e vittoria per i piloti del CKC

Castelletto di Branduzzo. Nel quinto round stagionale del campionato nazionale Easykart, disputato domenica 23 giugno, sulla pista 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, Alessandro De Gaetano, 125 cc, si conferma competitivo e raggiunge il podio: terza posizione molto combattuta per il portacolori CKC.

Il sesto round del campionato, domenica 20 luglio, ha visto in pista 165 piloti prima della pausa estiva.

Grandi emozioni e tanti colpi di scena, gare che hanno regalato tanto spettacolo, con la partecipazione tra gli spalti del team principal e Ceo della Mercedes F1 Toto Wolf.

Nella Classe 125 cc per Riccardo Pollastri un week end quasi perfetto: seconda posizione nelle qualifiche a soli 3 millesimi dalla pole position, vittoria nella sprint race e vittoria nella finale, dominata dal primo all’ultimo giro chiudendo con un secondo e mezzo di vantaggio sul secondo piazzato.

Alessandro De Gaetano ha lottato per tutta la giornata di gare con problemi tecnici riuscendo comunque a portare a casa una buona sesta posizione sotto la bandiera a scacchi.

Salde per ora le posizioni dei due piloti in campionato: primo Alessandro e secondo Riccardo.

Sempre nella classe 125cc buona prestazione di Valentino Gaggia, giunto nono in finale recuperando sette posizioni rispetto alla griglia di partenza.

Categoria 100cc: Marco Zoccheddu taglia il traguardo sotto la bandiera a scacchi della finale in undicesima posizione dopo essere partito 15° a causa di un contatto in prefinale che l’ha visto giungere a fine classifica.

Sempre nella 100 cc Gabriele Solari in finale ha dovuto ritirarsi per un contatto con altro pilota ma in prefinale ha disputato un’ottima gara guadagnando ben undici posizioni dalla partenza.

Categoria 60cc: Giuliano Boracchia ha chiuso la finale in ottava posizione con un recupero di due posizioni.

“Un ringraziamento particolare come sempre a MLG Racing – dicono i portavoce del team di Carasco -. Il prossimo appuntamento sarà l’ultimo di campionato: pista South Garda Karting di Lonato del Garda il 28 settembre”.