Judo, la genovese Giulia Bonzano conquista il bronzo agli europei under 18

Genova. La giovane atleta genovese Giulia Bonzano, tesserata per il Budo Semmon Gakko di Genova, ha brillato sulla scena internazionale conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 18 di judo, tenutisi a Skopje dal 26 al 29 giugno.

Per salire sul podio nella sua categoria, Giulia ha dovuto affrontare un percorso impegnativo, disputando ben sei incontri e dimostrando una determinazione eccezionale con cinque vittorie ottenute per ippon, la massima espressione tecnica nel judo. Il suo cammino ha visto successi iniziali contro l’atleta serba Jovanovic e l’azera Hajizada. L’unica battuta d’arresto è arrivata nei quarti di finale contro l’atleta russa Furman, ma Giulia ha saputo riprendersi prontamente. Dimostrando determinazione e resilienza, ha poi dominato i successivi tre incontri, sconfiggendo la spagnola Martinez (vice-campionessa europea uscente), l’ungherese Vas e, infine, la kosovara Dodaj nella finale per il bronzo, assicurandosi così un posto sul podio europeo.

“Sono molto felice di questo risultato – ha commentato l’atleta genovese – perché era uno dei risultati che mi ero posta all’inizio dell’anno. La gara non era facile, c’erano molti avversari bravi, di alto livello, quindi sono molto felice di essere riuscita a esprimermi al meglio e di conquistare la medaglia, nonostante io poi abbia perso contro la russa, ma sono riuscita a rimanere in gara concentrata. È stata una grande emozione per me, perché era la mia prima medaglia in un campionato d’Europa. Voglio ringraziare la mia palestra, i miei amici, la mia famiglia e tutte le persone che mi sono state vicine e hanno reso possibile questo risultato.” Questa medaglia rappresenta non solo un successo personale per Giulia, ma anche un motivo di grande orgoglio per la sua società e per la città di Genova. Ora, l’attenzione di Giulia si sposta verso i prossimi impegni internazionali, con la preparazione per i Campionati Mondiali Under 18 che si terranno a Sofia, in Bulgaria, alla fine di agosto.

Le Voci dal Budo Semmon Gakko

Luca Daminelli, allenatore di Giulia al Budo Semmon Gakko, ha espresso tutto il suo entusiasmo e l’orgoglio per il traguardo raggiunto: “Questa medaglia di Giulia ci rende molto orgogliosi perché è una ragazza arrivata nel nostro club quando aveva 5 anni e che abbiamo visto crescere, anno dopo anno, fino a vincere 4 medaglie d’oro ai campionati italiani giovanili, 5 medaglie in Coppa Europa e adesso questa medaglia ai Campionati Europei. Giulia è parte di un gruppo di ragazzi e ragazze che negli ultimi anni ci hanno dato molte soddisfazioni e spero sia d’esempio per i ragazzi più piccoli che stanno crescendo al Budo. Sono sicuro che per lei questo non sia un traguardo, ma una tappa per raggiungere obiettivi ancora più importanti”.

Anche Andrea Revelli, direttore tecnico del Budo Semmon Gakko, ha condiviso la sua soddisfazione, evidenziando il percorso di crescita dell’atleta: “Questa medaglia è il coronamento di un percorso che ha visto Giulia, già campionessa italiana, quest’anno aggiudicarsi tre medaglie in Coppa Europa. Una gara di altissimo livello, come chiaramente un campionato d’Europa, e una grande prestazione di Giulia che le ha permesso di arrivare alla conquista del bronzo. Peccato per l’incontro perso con l’atleta della Russia che era, secondo me, alla sua portata e che avrebbe potuto permettere di combattere per il titolo europeo. Ci godiamo questo splendido risultato e dopo qualche giorno di vacanza ci concentreremo sulla preparazione dei campionati del mondo che saranno in Bulgaria a fine agosto. Come società siamo felici perché Giulia è l’espressione di un gruppo numeroso e molto valido che annovera altri atleti che hanno già partecipato ai campionati d’Europa e anche atleti che hanno vinto il titolo italiano. Quindi un gruppo che ha ottenuto dei grossi risultati frutto del lavoro dei ragazzi e dei tecnici che hanno permesso il raggiungimento di questi risultati”.

La medaglia di Giulia Bonzano è un forte segnale della qualità del lavoro svolto al Budo Semmon Gakko e promette un futuro luminoso per il judo giovanile genovese e italiano.