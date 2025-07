Borzonasca. È stato ritrovato il 70enne disperso da due giorni nell’entroterra del Levante padre di Gabriele Zolezzi, il giovane che il 20 luglio del 2024 aveva perso la vita inghiottito dalle sabbie mobili del lago di Giacopiane.

A trovarlo è stato un cugino cui l’uomo si sarebbe presentato in stato confusionale e che ha atteso con lui l’arrivo dei carabinieri nella frazione di Montegrosso, dove abita. I militari dell’Arma ora lo stanno ascoltando per ricostruire i suoi spostamenti. L’uomo sarebbe arrivato a casa del parente senza zaino, senza cellulare e senza il pastore maremmano con cui era uscito domenica. Ieri un cane maremmano era stato avvistato nella zona del lago, ma poi era emerso che poteva appartenere ai turisti.

Jimmy Zolezzi ritrovato dopo oltre 36 ore

Le ricerche dell’uomo sono andati avanti ininterrotte per oltre 36 ore, coinvolgendo non solo forze dell’ordine, vigili del fuoco e Soccorso Alpino, ma anche moltissimi volontari e anche alcuni amici del figlio. La preoccupazione era altissima, visto che il settantenne si era allontanato nel giorno dell’anniversario della morte del figlio, ma alla fine l’uomo è stato trovato dai carabinieri a casa sua.

Stando a quanto riferito il settantenne lunedì avrebbe chiamato una parente per rassicurarla, e oggi è rientrato a casa.

Le ricerche erano iniziate lunedì mattina dopo che l’uomo non era tornato a casa, nella serata di domenica. Aveva detto “Vado da Gabriele” con riferimento al cippo realizzato da un gruppo di amici del figlio sul monte Aiona. Secondo quanto riferito dai soccorritori ieri il cellulare continuava a squillare a vuoto e non vi era traccia di lui nei dintorni della frazione. In campo anche i droni, l’elicottero della Guardia di Finanza e i cani molecolari, visto che la nebbia ha intralciato le operazione.

Ieri alle pendici del monte Aiona era stato ritrovato anche il trattore con cui l’uomo aveva raggiunto la zona e stamani nella stessa zona era stato ritrovato un cappellino.

Le ricerche di Jimmy Zolezzi complicate dalla nebbia

Un anno fa la morte di Gabriele Zolezzi nelle sabbie mobili

Gabriele Zolezzi, residente ad Amborzasco, è morto il 20 luglio del 2024 durante un bagno nel lago di Giacopiane con un amico. Zolezzi lo aveva fatto già diverse volte, nonostante il divieto legato proprio alle sabbie mobili, ma in quell’occasione era stato risucchiato nel lago e non era riuscito a tornare a riva.

Gabriele Zolezzi

Una tragedia che aveva scosso profondamente l’intera comunità della Val d’Aveto e distrutto la famiglia.