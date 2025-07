Isola ecologica Amiu al Lagaccio, i comitati non si arrendono: “Non s’ha da fare”

Genova. Si prospetta come uno dei primi fronti di protesta contro la giunta Salis, pur arrivando da un territorio “amico”: la luna di miele tra il Comune a trazione centrosinistra e i comitati di Oregina e Lagaccio rischia di finire ancora prima di cominciare attorno al discusso progetto del polo Amiu in via Bartolomeo Bianco.

La scorsa settimana le assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Francesca Coppola e Silvia Pericu avevano partecipato a un’affollata assemblea pubblica nel quartiere e avevano spiegato che il progetto dell’isola ecologica non si sarebbe potuto fermare, a questo stato di avanzamento. “Non prendiamo in giro i cittadini, a questo punto non abbiamo margine per stoppare il progetto ma possiamo fare qualcosa per mitigarne gli effetti, per migliorarlo”, avevano spiegato.

Le associazioni di Oregina e del Lagaccio hanno masticato e digerito il boccone ma negli ultimi giorni hanno deciso di tornare sul tema. “Il Coordinamento delle Associazioni Oregina-Lagaccio si batte da anni contro la decisione dell’allora sindaco Bucci di realizzare un isola ecologica all’interno della valletta dello sport – si legge in una nota – nn siamo stati con le mani in mano in questi anni, unendo le nostre forze con chi ha riconosciuto la necessità di combattere contro le decisioni prese dall’alto e senza alcuna partecipazione, e non intendiamo starci ora. Siamo contrari a questa scelta e continuiamo a dirlo. Nessun aggiustamento del progetto, No all’isola ecologica”.

Prima ancora era stato lo Spi Cgil a chiedere alla sindaca Silvia Salis e alle assessore competenti di “non arrendersi”. “È una delle polpette avvelenate che stanno emergendo come pesante eredità a cui far fronte”, la premessa dello Spi Cgil, che però avanza nuove richieste: “Esperire, anche con consulenze esterne, tutte le possibilità giuridiche per fermare il progetto, verificando se è possibile lo spostamento dell’opera in altra area, a cura della stessa impresa”, “affrontare in modo strutturale e condiviso la questione rifiuti, progettando isole ecologiche di ridotte dimensioni in ogni Municipio, escludendo da tali siti il conferimento i rifiuti speciali, pericolosi o deteriorabili, potenziando la raccolta differenziata e contrastando gli abbandoni dei rifiuti per strada”, e infine “individuare un’area idonea per costruire un palazzetto dello sport nel Municipio Centro Est, visto che il luogo nel quale ora è prevista l’isola ecologica geologicamente non sarebbe idoneo”.