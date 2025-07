Isola ecologica al Lagaccio, lo Spi Cgil: “La sindaca non si arrenda, il progetto va fermato”

Genova. Lo Spi Cgil non molla sull’isola ecologica di via Bartolomeo Bianco e chiede alla sindaca e alle assessore competenti di “non arrendersi”. È la posizione del sindacato dei pensionati dopo l’assemblea pubblica promossa dai comitati di quartiere.

Il Comune di Genova ha intenzione di provare a “mitigare” l’impatto del futuro polo del riciclo venendo incontro alle esigenze di cittadini, associazioni e comitati, ma allo stesso tempo le assessore Francesca Coppola e Silvia Pericu hanno chiarito che fermare il progetto portato avanti dalla giunta precedente è pressoché impossibile.

“È una delle polpette avvelenate che stanno emergendo come pesante eredità a cui far fronte”, premette lo Spi Cgil, che però avanza nuove richieste: “Esperire, anche con consulenze esterne, tutte le possibilità giuridiche per fermare il progetto, verificando se è possibile lo spostamento dell’opera in altra area, a cura della stessa impresa”, “affrontare in modo strutturale e condiviso la questione rifiuti, progettando isole ecologiche di ridotte dimensioni in ogni Municipio, escludendo da tali siti il conferimento i rifiuti speciali, pericolosi o deteriorabili, potenziando la raccolta differenziata e contrastando gli abbandoni dei rifiuti per strada”, e infine “individuare un’area idonea per costruire un palazzetto dello sport nel Municipio Centro Est, visto che il luogo nel quale ora è prevista l’isola ecologica geologicamente non sarebbe idoneo”.

“Su questi punti – continua il sindacato – ci servono risposte in tempi ovviamente brevi, calendarizzando un nuovo incontro. Più in generale, abbiamo bisogno urgente di uno studio sull’assetto idrogeologico, che la precedente giunta aveva promesso per lo scorso settembre, visto che il territorio è classificato zona rossa, esondabile, e i geologi dicono che il rio Lagaccio è una bomba a orologeria, e di un reale percorso di partecipazione: trasparente, condiviso e in sede istituzionale, Basta rapporti ambigui, a tu per tu, con la mano tesa in cerca di favori”. L’obiettivo, conclude, è “una rigenerazione urbana e sociale del quartiere“, ma anche “affrontare insieme le criticità e i problemi che possono emergere. Anche su queste cose chiediamo di aprire sollecitamente un confronto. Sulla base delle risposte che avremo misureremo la nuova giunta”.