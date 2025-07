Iren, Silvia Salis incontra il sindaco di Torino Lo Russo: “Le scelte dei soci convergano”

Genova. C’è stato il presente e il futuro di Iren al centro dell’incontro avuto oggi a Torino tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo.

Nei mesi passati, a ridosso delle elezioni comunali poi vinte dal centrosinistra, c’erano state polemiche tra il Pd genovese e l’allora giunta Bucci – Piciocchi sul fatto che Torino stesse mettendo in atto una scalata delle quote della multiutility che vede come azionisti i comuni di Genova, Torino appunto e Reggio Emilia.

Con la vittoria di Salis, dopo 15 anni, i tre azionisti sono di nuovo politicamente allineati e non è un segreto che la sindaca abbia subito auspicato un maggiore peso di Genova nella governance. Ricordiamo che prima dell’inchiesta per corruzione in Liguria l’amministratore delegato di Iren era Paolo Emilio Signorini, già presidente dell’Autorità portuale genovese, poi dimesso in seguito allo sviluppo dell’inchiesta.

Alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi sulla scalata, comunque, la sindaca ha voluto impostare un rapporto di dialogo con l’omologo torinese (esponente Pd). “Oggi a Torino, in un confronto diretto e concreto con il sindaco Lo Russo abbiamo ribadito quanto Genova e il capoluogo piemontese siano città profondamente legate da una storia comune e da un presente che ci chiede di essere all’altezza delle sfide industriali, ambientali e sociali del Nord Ovest”.

“Abbiamo parlato di infrastrutture, innovazione, connessioni e del ruolo strategico che una realtà come Iren può e deve giocare per il futuro di Genova – scrive Salis sui social, accompagnando una fotografia dell’incontro – come sindaca, il mio impegno è chiaro, fare in modo che le scelte di tutti i soci di Iren convergano verso un obiettivo condiviso, quello di generare impatto positivo in termini occupazionali, industriali e ambientali sul nostro territorio. Grazie a Stefano per l’accoglienza e per la volontà comune di dare corpo a una collaborazione duratura”.